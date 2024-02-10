ضبط عصابة احترفت النصب واستولت على الملايين!

وقالت الداخلية المصرية في بيان على صفحتها في "فيسبوك": "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من عدد من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتضررهم من 5 أشخاص مقيمين بدائرة المركز لقيامهم بالنصب عليهم والتحصّل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من (99 مليون جنيه) مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل (فيسبوك) دون الوفاء بذلك".وأضاف البيان: "أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن الجيزة والمنوفية عن تحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم".وتابع: "بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل استيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكتروني وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع (فيسبوك) وعدم وفائهم بالتزاماتهم وغلق حساباتهم المستخدمة في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي".واختتم البيان بالقول: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".