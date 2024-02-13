بالفيديو - انزلاق أرضي يحاصر عمالاً داخل منجم ذهب في تركيا

وأوضح رئيس البلدية بكير أكسون عبر محطة "إن تي في" التركية الخاصة، أن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.

الى ذلك أظهرت صور من مكان الحادث وقوع انزلاق التربة في موقع المنجم.

وأكد وزير الداخلية التركية علي يرليكايا أنه ليست هناك معلومات أولية عن العمال.

ووقع انزلاق التربة قرابة الساعة 14,00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11,00 بتوقيت غرينتش) قرب منطقة إيليتش في مقاطعة ارزينجان.

BREAKING: A landslide trapped at least nine workers at a gold mine in eastern Turkey, search and rescue efforts underway



pic.twitter.com/SSzFYuSXbA — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 13, 2024

وقالت "أناغولد"، وهي شركة خاصة تدير المنجم، إنها تعمل على الحد من تبعات هذا الحادث "المؤلم"، مضيفة : "سنحشد كل مواردنا من أجل معرفة أسباب هذا الحادث".

وغالبا ما تحدث انزلاقات تربة أو انهيارات مناجم في أجزاء من تركيا، حيث أدى انفجار غاز الميثان في منجم فحم شمال غرب تركيا إلى مقتل 42 شخصا في تشرين الأول/أكتوبر 2022.