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بالفيديو - انزلاق أرضي يحاصر عمالاً داخل منجم ذهب في تركيا
بالفيديو - انزلاق أرضي يحاصر عمالاً داخل منجم ذهب في تركيا
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بالفيديو - انزلاق أرضي يحاصر عمالاً داخل منجم ذهب في تركيا

منوعات

2024-02-13 | 11:30
بالفيديو - انزلاق أرضي يحاصر عمالاً داخل منجم ذهب في تركيا
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Aljadeed
بالفيديو - انزلاق أرضي يحاصر عمالاً داخل منجم ذهب في تركيا

حوصر 9 عمال على الأقل في منجم ذهب في أرزنجان في شرق تركيا جراء انزلاق للتربة وفق ما أعلن رئيس بلديتها، مشيرا الى ان ​جهود البحث والإنقاذ جارية.

وأوضح رئيس البلدية بكير أكسون عبر محطة "إن تي في" التركية الخاصة، أن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.

الى ذلك أظهرت صور من مكان الحادث وقوع انزلاق التربة في موقع المنجم.

وأكد وزير الداخلية التركية علي يرليكايا أنه ليست هناك معلومات أولية عن العمال.

ووقع انزلاق التربة قرابة الساعة 14,00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11,00 بتوقيت غرينتش) قرب منطقة إيليتش في مقاطعة ارزينجان.

 

وقالت "أناغولد"، وهي شركة خاصة تدير المنجم، إنها تعمل على الحد من تبعات هذا الحادث "المؤلم"، مضيفة : "سنحشد كل مواردنا من أجل معرفة أسباب هذا الحادث".

وغالبا ما تحدث انزلاقات تربة أو انهيارات مناجم في أجزاء من تركيا، حيث أدى انفجار غاز الميثان في منجم فحم شمال غرب تركيا إلى مقتل 42 شخصا في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

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