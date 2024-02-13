بالفيديو - دب يمشي على قدمين في حديقة حيوان .. هل هو حيوان أم إنسان؟

وقد اثار مقطع الفيديو جدلاً واسعاً ودفع العديد من الأشخاص إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بأحد الموظفين في حديقة الحيوان في تايوان يتنكر يزي دب، ما أجبر إدارة الحديقة على الخروج والتوضيح.

وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن زوار حديقة حيوان "شوشان" في كاوشيونغ التايوانية لم يصدقوا أعينهم عندما اقترب منهم الدب الأسود، الذي يدعى بوبي.

وتشارك العديد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للدب وهو يقفز فوق جذع شجرة ويقف على رجليه الخلفيتين بينما كان ينظر إلى أعلى خارج حظيرته وهو يلوح للمارة.

وذهب البعض إلى أن ثباته على قدمين وارتفاعه المماثل للإنسان يشير إلى كونه شخصاً يرتدي زياً، لكن حديقة الحيوان رفضت هذه التكهنات، ونفت أن تكون قد وظفت أي شخص ليتنكر في زي دب.

ويأتي ذلك بعد أن أثيرت شكوك مماثلة حول الدببة في حديقة الحياة البرية الصينية العام الماضي، مما أثار جدلاً واسعاً عبر الإنترنت حول ما إذا كانوا أشخاصاً يرتدون بدلات الدببة أم الدببة الحقيقية.

وفقاً لحديقة الحيوان، أثار بوبي أيضاً نقاشاً في عام 2016 عندما بدأ السكان المحليون يقولون لأول مرة إنه كان في الواقع إنساناً يرتدي زياً.

ومع ذلك، أوضحت حديقة الحيوان أن الدببة السوداء التايوانية يمكنها الوقوف منتصبة في البرية.

في ذلك الوقت، أكد عمدة كاوشيونغ تشن جو أيضاً أن الحيوانات في حديقة حيوان شوشان حقيقية وليسوا أشخاص متنكرين.

ونفى متحدث باسم حديقة حيوان شوشان أن يكون الدب مزيفاً، قائلاً: "إذا ارتدى شخص ما زي الدب، فسوف يستلقي في غضون دقائق بسبب الحرارة".

وأضاف أن الإنسان الذي يرتدي بدلة الدب من الفرو "لن يستمر لأكثر من بضع دقائق قبل أن ينهار" في درجات حرارة الصيف التي تصل إلى 40 درجة مئوية.

يشار إلى أن هذا الجدل ليس الأول من نوعه، فقد وجهت اتهامات مماثلة إلى حديقة حيوان "هانغتشو" في الصين في أغسطس/آب الماضي، عندما أثار دب ذو فراء متجعد غريب وأرجل نحيلة حيرة الزوار؛ مما أدى إلى تساؤلات حول ما إذا كان إنساناً أم حيوانا.