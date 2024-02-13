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فيديو يوثق سقوط طائرة على طريق سريع وانفجارها
فيديو يوثق سقوط طائرة على طريق سريع وانفجارها
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فيديو يوثق سقوط طائرة على طريق سريع وانفجارها

منوعات

2024-02-13 | 16:10
فيديو يوثق سقوط طائرة على طريق سريع وانفجارها
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Aljadeed
فيديو يوثق سقوط طائرة على طريق سريع وانفجارها

نشرت صحيفة The Daily Mail البريطانية مشاهد جديدة مروعة توثق اللحظة التي شهدت تحطم طائرة على طريق إنترستيت 75 بولاية فلوريدا مما تسبب في مقتل شخصين.

ويعرض الفيديو الطائرة الخاصة التي كان يقودها الطيار البالغ من العمر 50 عاماً، إدوارد دانيال ميرفي، والطيار المساعد، إيان فريدريك هوفمان، البالغ من العمر 65 عاماً، والتي تحطمت عندما تعطلت محركاتها.

وقد قُتل الطياران بسبب الارتطام، ولكن بفضل قدرتهما على الوصول بالطائرة بومباردييه تشالنجر 600 إلى طريق سريع مزدحم، نجا الركاب الثلاثة الآخرون الذين كانوا على متن الطائرة.

كما أظهر أحد الفيديوهات الطائرة بينما تقترب من إحدى السيارات، قبل أن تشتعل فيها النيران فور ارتطامها وسط الطريق السريع. وأظهرت لقطة أخرى ثلاثة ركاب ناجين يفرون من الطائرة، بينما كانت النيران تشتعل حولهم.

وتلا ذلك عمود ضخم من الدخان، وبعدها استُدعي المسؤولون الفيدراليون إلى موقع الحادث لفحص حطام الطائرة. وكشفوا عن أن الطائرة كانت على بعد بضع دقائق من الهبوط بسلامة في مطار نابولي المحلي الذي يبعد بضعة أميال عن موقع الحادث.

وكان السائق، الذي قالت صحيفة The Daily Mail إنه سائق شاحنة من ميامي يدعى ألفونسو ديل نودال، واحداً من العديد من قادة المركبات الذين التقطوا لقطة الهبوط الارتجالي.

وكتب نودال تعليقاً على لقطة من اللقطتين اللتين أظهرتا لحظة الارتطام، على صفحته بموقع فيسبوك، قال فيه: "اللحظة الأخيرة"، وذلك بعد يومين من الحادث.


 

 

وأظهرت لقطة أخرى -من بينها فيديو التقطه قائد سيارة أخرى يدعى كايل كافاليير- الدخان الكثيف يتصاعد من الحطام بعد لحظات من ارتطام الطائرة.

 

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