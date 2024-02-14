الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
علامات تحذيرية.. وجودها دليل على سرطان يصعب تشخيصه مبكراً
علامات تحذيرية.. وجودها دليل على سرطان يصعب تشخيصه مبكراً
A-
A+

علامات تحذيرية.. وجودها دليل على سرطان يصعب تشخيصه مبكراً

منوعات

2024-02-14 | 04:38
علامات تحذيرية.. وجودها دليل على سرطان يصعب تشخيصه مبكراً
العودة الى الأعلى
Aljadeed
علامات تحذيرية.. وجودها دليل على سرطان يصعب تشخيصه مبكراً

يمكن أن يستغرق تشخيص سرطان الغدة الدرقية ما متوسطه أربع سنوات ونصف لأنه أحد أندر الأمراض، لذلك يتم حث الأشخاص على فهم العلامات التحذيرية مسبقاً.

والعديد من أعراض سرطان الغدة الدرقية غامضة وقد تحاكي حالات أخرى أقل خطورة، فمن الممكن أن تصاب بسرطان الغدة الدرقية لعدة أشهر أو حتى سنوات دون أن تعرف ذلك.
في دراسة أجرتها جامعة أبردين، وجد الباحثون أن تشخيص حالة الغدة الدرقية يستغرق أربع سنوات ونصف في المتوسط.
وتساعد الغدة الدرقية، التي تقع في الجزء السفلي من الرقبة، أسفل الحنجرة وفوق القصبة الهوائية، الجسم عن طريق إنتاج وإطلاق الهرمونات التي يمكن أن تساعد في الهضم وصحة القلب والعضلات.
وتفرز الغدة الدرقية ثلاثة هرمونات منفصلة: ثلاثي يودوثيرونين - المعروف باسم T3، وثيروكسين - المعروف باسم T4، والكالسيتونين.

ما هي أنواع سرطان الغدة الدرقية؟

- سرطان الغدة الدرقية الحليمي.
- سرطان الغدة الدرقية الجريبي.
- الخلايا الورمية (خلايا هورثل).
- سرطان الغدة الدرقية النخاعي.
- رسرطان الغدة الدرقية الكشمي.

ما الأعراض؟

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن هذا النوع من السرطان نادر جداً ويصيب النساء عادة أكثر من الرجال، ليس من الواضح سبب ذلك، لكنه قد يكون نتيجة للتغيرات الهرمونية المرتبطة بالجهاز التناسلي الأنثوي.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً ما يلي:

- كتلة في الجزء الأمامي، الجزء السفلي من رقبتك، عادة ما تكون الكتلة صلبة، وتكبر ببطء وغير مؤلمة.
- صوت أجش.
- التهاب في الحلق.
- إسهال.
- رفقدان الوزن.
- سعال.
 

اقرأ ايضا في منوعات

شاهد - "دم على يديك".. محتج يفاجئ عمدة نيويورك
Play
04:23

شاهد - "دم على يديك".. محتج يفاجئ عمدة نيويورك

تعرض عمدة نيويورك إريك آدامز، لموقف محرج من قبل أحد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، متّهمينه بدعم الإبادة التي ترتكبها قوات الإحتلال في قطاع غزة.

04:23

شاهد - "دم على يديك".. محتج يفاجئ عمدة نيويورك

تعرض عمدة نيويورك إريك آدامز، لموقف محرج من قبل أحد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، متّهمينه بدعم الإبادة التي ترتكبها قوات الإحتلال في قطاع غزة.

فيديو يوثق سقوط طائرة على طريق سريع وانفجارها
Play
16:10

فيديو يوثق سقوط طائرة على طريق سريع وانفجارها

نشرت صحيفة The Daily Mail البريطانية مشاهد جديدة مروعة توثق اللحظة التي شهدت تحطم طائرة على طريق إنترستيت 75 بولاية فلوريدا مما تسبب في مقتل شخصين.

16:10

فيديو يوثق سقوط طائرة على طريق سريع وانفجارها

نشرت صحيفة The Daily Mail البريطانية مشاهد جديدة مروعة توثق اللحظة التي شهدت تحطم طائرة على طريق إنترستيت 75 بولاية فلوريدا مما تسبب في مقتل شخصين.

بالفيديو - دب يمشي على قدمين في حديقة حيوان .. هل هو حيوان أم إنسان؟
16:08

بالفيديو - دب يمشي على قدمين في حديقة حيوان .. هل هو حيوان أم إنسان؟

انتشر مقطع فيديوعلى مواقع التواصل الاجتماعي لدب يدعى "بوبي" في حديقة حيوان وهو يلقي التحية بطريقة تشبه الإنسان.

16:08

بالفيديو - دب يمشي على قدمين في حديقة حيوان .. هل هو حيوان أم إنسان؟

انتشر مقطع فيديوعلى مواقع التواصل الاجتماعي لدب يدعى "بوبي" في حديقة حيوان وهو يلقي التحية بطريقة تشبه الإنسان.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024