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بالصورة - على الرصيف... جزائري يساعد سيدة حامل على ولادة طفلها
بالصورة - على الرصيف... جزائري يساعد سيدة حامل على ولادة طفلها
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بالصورة - على الرصيف... جزائري يساعد سيدة حامل على ولادة طفلها

منوعات

2024-02-14 | 15:46
بالصورة - على الرصيف... جزائري يساعد سيدة حامل على ولادة طفلها
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Aljadeed
بالصورة - على الرصيف... جزائري يساعد سيدة حامل على ولادة طفلها

رجل جزائري يدعى رابح، وهو أب يبلغ من العمر 45 عاماً يعمل كعامل توصيل في فرنسا، كان صاحب لفتة بطولية أنقذت حياة امرأة حامل،

كان رابح رجل إطفاء سابق في الجزائر قبل أن يذهب إلى فرنسا، ويعمل كعامل توصيل، وأثناء مغادرته لتوصيل طلب بيتزا واجه حدثاً غير متوقع

وجد رابح امرأة كاميرونية حامل تتلوى من الألم في منتصف الشارع في باريس وكانت تشعر بتقلصات الولادة وقررت الذهاب إلى المستشفى بمفردها، وعندما رأى حالتها لم يتردد في التوقف لمساعدتها وإبلاغ خدمات الطوارئ لنقلها إلى المستشفى.

وبفضل خبرته المهنية تمكن الرجل الجزائري من مساعدة السيدة الكاميرونية أثناء ولادتها على الرصيف حتى قبل وصول المساعدة

وانتشرت صورة للبطل وهو يحمل الطفل حديث الولادة بين يديه ليتصدر عمله البطولي مختلف منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا والجزائر.

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