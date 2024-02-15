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مقتل شخص وجرح 21..والسبب كرة القدم!
مقتل شخص وجرح 21..والسبب كرة القدم!
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مقتل شخص وجرح 21..والسبب كرة القدم!

منوعات

2024-02-15 | 03:08
مقتل شخص وجرح 21..والسبب كرة القدم!
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Aljadeed
مقتل شخص وجرح 21..والسبب كرة القدم!

قتل شخص وأصيب 21 آخرون على الأقل في إطلاق نار خلال تجمع حاشد، الأربعاء، للاحتفال بفوز فريق كانساس سيتي تشيفز بلقب دوري كرة القدم الأميركية، وفق ما أفادت إدارة الإطفاء بالمدينة الواقعة في ولاية ميزوري.

https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=927927919051014
 
وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة وخمسة آخرون في حالة خطيرة.

ووفق شرطة مدينة كانساس، وقع إطلاق النار قرب موقف سيارات وتم توقيف شخصين. 

وقال شاهد العيان جون أوكونور لصحيفة كانساس سيتي ستار "اعتقدت أنها ألعاب نارية"، موضحا أنه سمع "ما بين 15 و20 طلقة خلال وقت وجيز".

وانتشر عناصر الشرطة بأعداد كبيرة في مكان الحادث، وطوقوا مسرح الجريمة. 

واحتفل عشرات الآلاف من المشجعين بفريق تشيفز، وساروا في شوارع مدينة كانساس للاحتفال بفوزهم الأحد بلقب دوري كرة القدم الأميركية.

وتدفع الولايات المتحدة ثمنا باهظا جدا لانتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة حصول الأميركيين عليها.

ويفوق عدد الأسلحة الفردية عدد السكان: يمتلك شخص بالغ من كل ثلاثة سلاحا واحدا على الأقل ويعيش شخص بالغ تقريبا من كل شخصين في منزل يوجد به سلاح.

ولقي نحو 49 ألف شخص حتفهم بالرصاص عام 2021 في الولايات المتحدة، مقارنة بـ45 ألف شخص عام 2020، الذي كان أصلا عاما قياسيا. ويمثل ذلك أكثر من 130 حالة يوميا، أكثر من نصفها حالات انتحار.

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