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بالفيديو - ملاكمة في الهواء.. عراك عنيف على متن رحلة جوية
بالفيديو - ملاكمة في الهواء.. عراك عنيف على متن رحلة جوية
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بالفيديو - ملاكمة في الهواء.. عراك عنيف على متن رحلة جوية

منوعات

2024-02-15 | 10:52
بالفيديو - ملاكمة في الهواء.. عراك عنيف على متن رحلة جوية
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Aljadeed
بالفيديو - ملاكمة في الهواء.. عراك عنيف على متن رحلة جوية

يُظهر مقطع فيديو تم تسجيله على متن الرحلة رجلا يقف أمام مقعد النافذة الأيمن ويضرب رجلا يرتدي قبعة بيسبول، ثم رد الرجل الذي يرتدي القبعة الضربات بينما تقف امرأة بينهما.

وقع اشكال تطور الى عراك بالايدي بين ركاب على متن طائرة تابعة لشركة أميركية كانت تحلق على ارتفاع عشرات الآلاف من الأمتار في الهواء.

وقد تم تبادل اللكمات على الرحلة رقم 1288، التي غادرت أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وكانت متجهة إلى ولاية هاواي الاثنين، وفقا لما اشار موقع "ميترو".

ويُظهر مقطع فيديو تم تسجيله على متن الرحلة رجلا يقف أمام مقعد النافذة الأيمن ويضرب رجلا يرتدي قبعة بيسبول، ثم رد الرجل الذي يرتدي القبعة الضربات بينما تقف امرأة بينهما.

كما اقدم رجل آخر ومضيفة طيران على سحب رجل قبعة البيسبول بعيدا، بينما يُسمع وهو يصرخ: "تعال إلى هنا".

وقال مسؤول لشركة ساوث ويست التي جرت فيها الحادثة، لوسائل الإعلام: "نحن نشيد بطاقمنا وعملائنا على احترافيتهم في (نزع فتيل) هذا الموقف".

وأضاف: "هبطت الرحلة بسلام في وجهتها المقررة، واستقبلت السلطات المحلية الرحلة عند وصولها".

 
 

وتم اعتقال الرجلين المشاركين في القتال عندما هبطت الطائرة. ولم يكن من الواضح ما إذا كان أي من الرجلين يواجه اتهامات.

وتأتي هذه الواقعة، بحسب "سكاي نيوز"،  بعد ستة أشهر من اضطرار رحلة لنفس الشركة، كانت متجهة من فيلادلفيا إلى لاس فيغاس، إلى الهبوط في دنفر عندما اندلع قتال بين امرأتين على متن الطائرة بينما كانت الطائرة في الجو.

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