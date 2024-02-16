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قصة النهاية الدامية.. أسود تلتهم رجلاً حاول التقاط &quot;سيلفي&quot;
قصة النهاية الدامية.. أسود تلتهم رجلاً حاول التقاط "سيلفي"
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قصة النهاية الدامية.. أسود تلتهم رجلاً حاول التقاط "سيلفي"

منوعات

2024-02-16 | 05:58
قصة النهاية الدامية.. أسود تلتهم رجلاً حاول التقاط "سيلفي"
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Aljadeed
قصة النهاية الدامية.. أسود تلتهم رجلاً حاول التقاط "سيلفي"

من أجل التقاط صورة "سيلفي"، تعرض رجل لهجوم قاتل وفتاك من أسد، أدى لمقتله، في قفص داخل حديقة جنوبي الهند.

وقال مسؤولو إدارة الغابات إن رجلا في جنوب الهند لقي حتفه على يد أسد آسيوي بعد أن قفز إلى حظيرته، وفقاً لموقع "إندبيندنت".
وقال مسؤولو حديقة الحيوان إن براهلاد جوجار، ويبلغ من العمر 38 عاما، تسلق سياجا يبلغ ارتفاعه 12 قدما وقفز إلى حظيرة الأسد في حديقة حيوان سري فينكاتيسوارا في تيروباتي الخميس بولاية أندرا براديش.
وبحسب ما ورد قفز جوجار، من منطقة ألوار في ولاية راجاستان، إلى القفص لالتقاط صورة شخصية "سيلفي" مع الأسد، ويُعتقد أنه كان في حالة سكر، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
وقالت ماليكا جارج، من شرطة تيروباتي، إن حارس الأمن أطلق إنذارا عندما رآه يحاول تسلق السياج وركض نحوه. لكنه قفز إلى خزان المياه داخل السياج.
وقال الضابط: "عندما رأى حارس الأمن يركض نحوه، قفز جوجار إلى خزان المياه وتسلق السياج الذي يبلغ ارتفاعه 12 قدما والذي يحيط بالحظيرة التي تضم أسودا ولبوات".
ووقفت الأسود بالقرب من بقايا الرجل حتى قام القائمون على رعايتهم بإقناعهم بالدخول إلى أقفاص التغذية وتم انتشال جثة الرجل.
 

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