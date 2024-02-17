الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مزايا جديدة عن الذكاء الاصطناعي تكشفها &quot;آبل&quot;
مزايا جديدة عن الذكاء الاصطناعي تكشفها "آبل"
A-
A+

مزايا جديدة عن الذكاء الاصطناعي تكشفها "آبل"

منوعات

2024-02-17 | 06:39
مزايا جديدة عن الذكاء الاصطناعي تكشفها "آبل"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مزايا جديدة عن الذكاء الاصطناعي تكشفها "آبل"

واجهت شركة آبل العديد من المشكلات والتحديات التي تؤثر في جميع قطاعات أعمالها، إذ تؤكد مختلف المؤشرات أن عام 2024 لن يكون عاماً سهلاً على الشركة، فهل تنقذها مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تعتزم إضافتها لنظام IOS 18؟

وتعتزم آبل إضافة عدد كبير من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى نظامي التشغيل iOS 18 و iPadOS 18 في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن شركة آبل تدرب المساعد الشخصي Siri وأداة البحث Spotlight المدمجة في آيفون على نماذج لغوية كبيرة، بهدف تحسين قدرتهما على الإجابة عن الأسئلة الأكثر تعقيدًا بدقة، كما يمكن أن يوفر الإصدار المُجدد من Spotlight أيضًا تكاملًا عميقًا مع وظائف ومهام محددة في التطبيقات.

وأضاف التقرير أن شركة آبل استكشفت أيضًا المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها المختلفة داخل النظام والتي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بإنشاء قوائم تشغيل على نحو تلقائي في تطبيق الموسيقى Apple Music أو إنشاء شرائح العروض التقديمية في تطبيق Keynote، بالإضافة إلى تكامل عميق للذكاء الاصطناعي في تطبيقات أخرى مثل الصحة والرسائل والأرقام والصفحات والاختصارات، وغيرها.

وتعمل آبل حاليًا على كثير من مشروعات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تركز على إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، وكذلك تعديلها أو تحريكها استنادًا إلى الأوامر النصية، كما تشير تقارير أخرى إلى أن آبل تطور محركًا عصبيًا متطورًا في معالجاتها القادمة في الأجهزة المستقبلية من أجل تسريع عمل مزايا الذكاء الاصطناعي.

وكان تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، قد أعلن في وقتٍ سابق أن الشركة تعمل حاليًا على مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل بشأنها في وقتٍ لاحق من العام الجاري.
 

اقرأ ايضا في منوعات

بديل القهوة الصباحية لبشرة بلا تجاعيد
Play
05:41

بديل القهوة الصباحية لبشرة بلا تجاعيد

انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن الفوائد الصحية لما أطلق عليه "المشروب السحري".

05:41

بديل القهوة الصباحية لبشرة بلا تجاعيد

انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن الفوائد الصحية لما أطلق عليه "المشروب السحري".

يتمتع بشمس ميامي.. نجل نتنياهو يثير غضب "الإسرائيليين"
Play
02:54

يتمتع بشمس ميامي.. نجل نتنياهو يثير غضب "الإسرائيليين"

ما إن أدركت "إسرائيل" حجم الضربة التي تلقتها في السابع من تشرين الأول حتى سارعت إلى إعلان التعبئة العامة وإعلان حالة الحرب واستدعاء كل جنود الاحتياط لديها ليكون ذلك هو الحشد الأكبر في تاريخها والمقدر بثلاثمئة وستين ألف جندي.

02:54

يتمتع بشمس ميامي.. نجل نتنياهو يثير غضب "الإسرائيليين"

ما إن أدركت "إسرائيل" حجم الضربة التي تلقتها في السابع من تشرين الأول حتى سارعت إلى إعلان التعبئة العامة وإعلان حالة الحرب واستدعاء كل جنود الاحتياط لديها ليكون ذلك هو الحشد الأكبر في تاريخها والمقدر بثلاثمئة وستين ألف جندي.

لغز جثة فتاة حامل عثر عليها في قبو قبل 32 عاماً.. ماذا إكتشف المحققون؟
Play
02:43

لغز جثة فتاة حامل عثر عليها في قبو قبل 32 عاماً.. ماذا إكتشف المحققون؟

تمكن المحققون من التعرف على هوية فتاة حامل عثر على جثتها المتحللة جزئياً في قبو غمرته المياه قبل 32 عاماً، وذلك باللجوء إلى علم الأنساب الوراثي الشرعي وعينة الحمض النووي "DNA" التي قدمها والدها، وفقاً للسلطات الأميركية.

02:43

لغز جثة فتاة حامل عثر عليها في قبو قبل 32 عاماً.. ماذا إكتشف المحققون؟

تمكن المحققون من التعرف على هوية فتاة حامل عثر على جثتها المتحللة جزئياً في قبو غمرته المياه قبل 32 عاماً، وذلك باللجوء إلى علم الأنساب الوراثي الشرعي وعينة الحمض النووي "DNA" التي قدمها والدها، وفقاً للسلطات الأميركية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024