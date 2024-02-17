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تناول 10 مشروبات لحرق الدهون صباحاً... ما هي؟
تناول 10 مشروبات لحرق الدهون صباحاً... ما هي؟
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تناول 10 مشروبات لحرق الدهون صباحاً... ما هي؟

منوعات

2024-02-17 | 15:36
تناول 10 مشروبات لحرق الدهون صباحاً... ما هي؟
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Aljadeed
تناول 10 مشروبات لحرق الدهون صباحاً... ما هي؟

​يمكن تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون باستخدام ما تنتقيه من بين 10 مشروبات منعشة وسهلة الصنع. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India وعليك تناولها في الصباح.

ماء دافئ بالليمون

يمكن شرب كوب من الماء الدافئ بالليمون على معدة خاوية في الصباح لتحسين عملية الهضم وإزالة السموم من الجسم وتسريع عملية التمثيل الغذائي. 

شاي أخضر

يساعد تناول الكثير من الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة في تسريع عملية التمثيل الغذائي وتعزيز أكسدة الدهون، مما يسهم في حرق السعرات الحرارية طوال اليوم.

مشروب خل التفاح

يؤدي الجمع بين خل التفاح مع الماء وكمية صغيرة من عسل النحل إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة حساسية الأنسولين، بالإضافة إلى المساعدة في إنقاص الوزن.

4 شاي الزنجبيل

يقدم كوب من شاي الزنجبيل في الصباح العون اللازم للجسم من أجل حرق المزيد من السعرات الحرارية عن طريق تعزيز توليد الحرارة وتقليل الالتهاب وتحسين عملية الهضم.

5 لاتيه مع شاي ماتشا

يمكن تذوق مشروب ماتشا لاتيه الناعم والغني بحليب اللوز ومسحوق شاي الماتشا، الذي يعد صورة مكبرة من فوائد الشاي الأخضر، للحصول على مشروب غني بمضادات الأكسدة يسرع عملية التمثيل الغذائي ولتحقيق أهداف النحافة.

الحليب الذهبي

للمساعدة في إنقاص الوزن والصحة العامة، يمكن المواظبة على تناول الحليب الذهبي الغني بالتوابل المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل والقرفة.

ماء خيار بالنعناع

عند إضافة شرائح الخيار إلى أوراق النعناع الطازجة النكهة في كوب من الماء لتناولها في الصباح أثناء وجبة الفطور يمكن حرق الدهون وطرد السموم من الجسم.

8 منقوع بذور الشيا

يمكن نقع بذور الشيا في الماء مع لمسة من الليمون لصنع مشروب منعش غني بالألياف وأحماض أوميغا-3 الدهنية والمواد المغذية التي تعزز عملية التمثيل الغذائي.

مشروب الليمون والزنجبيل

يسهم خلط الماء وعصير الليمون والفلفل الحار والزنجبيل في عمل مشروب يؤدي إلى التخلص من السموم وفقدان الوزن وتحسين التمثيل الغذائي والهضم.

10 ماء القرفة والعسل

يمكن تحضير مشروب حلو وحار يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم ويشجع على حرق الدهون من خلال الجمع بين عسل النحل ومسحوق القرفة مع الماء الدافئ.

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