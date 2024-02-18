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شارد بالفضاء منذ 13 عاماً .. قمر صناعي كبير يصطدم بالأرض خلال ايام
شارد بالفضاء منذ 13 عاماً .. قمر صناعي كبير يصطدم بالأرض خلال ايام
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شارد بالفضاء منذ 13 عاماً .. قمر صناعي كبير يصطدم بالأرض خلال ايام

منوعات

2024-02-18 | 02:01
شارد بالفضاء منذ 13 عاماً .. قمر صناعي كبير يصطدم بالأرض خلال ايام
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Aljadeed
شارد بالفضاء منذ 13 عاماً .. قمر صناعي كبير يصطدم بالأرض خلال ايام

اشار مركز الفلك الدولي الى انه "لولا تخفيض المدار لبقي القمر في الفضاء لمدة 100 أو 200 عام أخرى"...

توقع مركز الفلك الدولي سقوط قمر صناعي كبير على الأرض يوم الأربعاء المقبل ، وهو قمر صناعي أوروبي يسمى ERS-2، كان قد أطلق يوم 21 نيسان 1995، ويستخدم لأغراض الاستشعار عن بعد، وخرج من الخدمة يوم 04 تموز 2011، حيث انتهى عمره الافتراضي، وظل يسبح في الفضاء منذ ذلك الحين.

وقد قامت وكالة الفضاء الأوروبية في شهر تموز وآب من العام 2011 باستخدام الوقود المتبقي لإجراء 66 عملية إعادة توجيه لتخفيض مداره من ارتفاع 785 كلم إلى 573 كلم، وذلك لتقليل فرص الاصطدام بأقمار صناعية أخرى، مشيراً إلى أنه لولا تخفيض المدار لبقي القمر في الفضاء لمدة 100 أو 200 عام أخرى.

وبحسب ما ورد بحساب مركز الفلك الدولي على "إكس"، السبت، "سيكون سقوط القمر الصناعي هذا غير متحكم به، ومن المتوقع أن يكون السقوط يوم الأربعاء 21 فبراير 2024م في الساعة 12:10 ظهرا بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 27 ساعة، وسيقل مقدار هذا الخطأ الكبير كلما اقتربنا من موعد السقوط، ولكن حتى قبل السقوط بساعتين فإنه لا يمكن معرفة مكان وموعد سقوطه بالضبط".

وأضاف: "ستكون هناك مناطق معينة مرشحة لأن يسقط القمر الصناعي فوقها، وستقوم العديد من الجهات بمتابعة هذا السقوط بشكل حثيث، وستعلن التحديثات أولا بأول في حينه".

ونشر المركز خارطة تبين موقع السقوط المتوقع حاليا وتبين الخطوط الخضراء والحمراء الأماكن التي سيمر فوقها القمر الصناعي خلال عشر ساعات قبل وبعد موعد السقوط المتوقع.

 

وبحسب بيان صادر عن مدير مركز الفلك الدولي، مشرف برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية، المهندس محمد شوكت عودة، فإن وزن القمر الصناعي 2.3 ألف كلغ، وطوله 12 مترا وعرضه 12 مترا بما في ذلك اللوحان الشمسيان وارتفاعه 2.4 متر.

يذكر أن القمر الصناعي لا يسقط كقطعة واحدة على الأرض، فعند دخوله الغلاف الجوي الأرضي فإن الحرارة الشديدة بسبب الاحتكاك تعمل على تفكيك القمر وحرق أجزاء كبيرة منه، وفي العادة يصل إلى الأرض ما نسبته 20% إلى 40% من الكتلة الأولية، وعادة تصمد بعض القطع وتتمكن من الوصول إلى الأرض.

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