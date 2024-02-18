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أمطار متفرقة وثلوج خفيفة.. متى ينحسر المنخفض الجوي؟
أمطار متفرقة وثلوج خفيفة.. متى ينحسر المنخفض الجوي؟
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أمطار متفرقة وثلوج خفيفة.. متى ينحسر المنخفض الجوي؟

منوعات

2024-02-18 | 05:42
أمطار متفرقة وثلوج خفيفة.. متى ينحسر المنخفض الجوي؟
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Aljadeed
أمطار متفرقة وثلوج خفيفة.. متى ينحسر المنخفض الجوي؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان، أن يكون الطقس غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة دون معدلاتها، تتساقط أمطار متفرقة مع حدوث انفراجات، وتنهمر الثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع ال 1700 متر وما فوق نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود الـ 1500 متر.

وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة والذي يحمل معه أمطار وثلوج ورياح ناشطة وعواصف رعدية، ويخف تأثيره بدءا من مساء الإثنين ويستقر تدريجا صباح يوم الأربعاء.
تحذير: من سلوك الطرقات الجبلية فوق ال 1700 متر بسبب تراكم الثلوج.
ملاحظة: يمكن لوسائل الاعلام والراغبين بالحصول على كمية المتساقطات بشكل دوري التقدم بطلب رسمي لدى مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط  في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان: 
اليوم الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة صباحا مع حدوث انفراجات، تشتد غزارةالأمطار بدءا من بعد الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1500 متر.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة دون معدلاتها، تتساقط أمطار متفرقة مع حدوث انفراجات، وتنهمر الثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع ال 1700 متر وما فوق نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال 1500 متر. 
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع امطار محلية متفرقة وحدوث انفراجات واسعة نهارا، تتركز الأمطار مساء شمال البلاد والتي تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن 1600 متر. 
الأربعاء: غائم جزئيا وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة الخفيفة خلال الفترة الصباحية شمال شرق البلاد. يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1800 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 11 الى 17 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 
درجة، في الداخل من 5 الى 8 درجات 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س تنشط أحيانا لتلامس ال 50 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل وسيء على المرتفعات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 95%.
- حال البحر: مائج اجمالا.
- حرارة سطح الماء: 19°م.
- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,22 ساعة غروب الشمس: 17,22.
 

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