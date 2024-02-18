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بالفيديو - مطاردة جامحة بين سائق شاحنة مسروقة والشرطة الأميركية
بالفيديو - مطاردة جامحة بين سائق شاحنة مسروقة والشرطة الأميركية
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بالفيديو - مطاردة جامحة بين سائق شاحنة مسروقة والشرطة الأميركية

منوعات

2024-02-18 | 07:37
بالفيديو - مطاردة جامحة بين سائق شاحنة مسروقة والشرطة الأميركية
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Aljadeed
بالفيديو - مطاردة جامحة بين سائق شاحنة مسروقة والشرطة الأميركية


قام سائق شاحنة مسروقة، يوم الجمعة، باختراق حاجز نصبته سيارات الشرطة أثناء مطاردته في ولاية ماريلاند الأميركية.

وتظهر المشاهد اصطدام الشاحنة أثناء المطاردة بخطوط الكهرباء والعديد من المركبات على أحد طرق ماريلاند، قبل أن تتوقف الشاحنة وسط الغابات، وتلقي الشرطة القبض على السارق.
 
ووفقا لشرطة ميريلاند، قفز المشتبه به إلى شاحنة خدمة كانت على جانب الطريق تم استدعاؤها للمساعدة، وبعد أكثر من ساعة من المطاردة، حاصرت شرطة ميريلاند السيارة بمساعدة نظام تحديد المواقع (GPS) في الشاحنة المسروقة.
وبحسب الشرطة، تم نقل مدني واثنين من أفراد إنفاذ القانون إلى المستشفى لإصابتهم بجروح طفيفة، وتم إلقاء القبض على السارق ونقله أيضا إلى المستشفى لإصابته بجروح لا تهدد حياته.

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