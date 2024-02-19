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بالصورة - حذاء ترامب عرض للبيع ومفاجأة خلال أول ساعتين
بالصورة - حذاء ترامب عرض للبيع ومفاجأة خلال أول ساعتين
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بالصورة - حذاء ترامب عرض للبيع ومفاجأة خلال أول ساعتين

منوعات

2024-02-19 | 03:04
بالصورة - حذاء ترامب عرض للبيع ومفاجأة خلال أول ساعتين
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Aljadeed
بالصورة - حذاء ترامب عرض للبيع ومفاجأة خلال أول ساعتين

كشف موقع "فوربس" أن الحذاء الرياضي الجديد الذي أطلقه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حقق نجاحا مبكرا عند طرحه للبيع.

وقال الموقع إن حذاء "ترامب شوز" نفد خلال ساعتين فقط، من إعلان بيعه على الموقع الرسمي للشركة التجارية الجديدة.

وكان ترامب قد أشار إلى أن خط الأحذية الرياضية الجديد سيكون بمثابة محاولة للوصول إلى المؤيدين الأصغر سنا.

ويوفر الخط الذي أطلق عليه اسم "ترامب شوز"، 3 أنواع من الأحذية تأتي بشعار "لا تستسلم أبدا" وحرف "T"، ويبلغ سعر الزوج 399 دولارا.

كما تابع موقع "فوربس" إن الحذاء طرح منه ألف زوج فقط، ونفدت كلها في "أول ساعتين".

في حين قال ترامب خلال إعلانه عن الخط الخاص بأحذيته في فيلادلفيا: "أردت القيام بذلك منذ فترة طويلة. لدي بعض الأشخاص الرائعين الذين يعملون معي في مثل هذه الأمور وقد توصلوا إلى هذا الحذاء الذي أعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا"، حسبما نقل موقع "إن بي سي نيوز".

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