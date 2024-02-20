"بقوة الفكر".. ماسك: أول متطوع زُرعت شريحة في دماغه تمكن من التحكم في فأرة الكمبيوتر

أكد رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، أن أول مريض متطوع زرعت شريحة في دماغه، تمكن من التحكم في فأرة الكمبيوتر بقوة الفكر.

وبحسب وكالات غربية، تمكن المريض من التعافي تماماً بعد زرع الشريحة في دماغه، والآن يمكنه التحكم في فأرة الكمبيوتر، ليس بيده، ولكن بمساعدة تفكيره.

وقال ماسك، وهو مؤسس شركة "نيورالينك" الناشئة للتكنولوجيا العصبية: "التقدم جيد ويبدو أن المريض قد تعافى تماماً، دون أي آثار جانبية نعلم بها. يمكن للمريض تحريك الفأرة عبر الشاشة بمجرد التفكير".

وقال رجل الأعمال إن الشركة تسعى حالياً للتأكد من أن المشارك في الاختبار "يمكنه النقر فوق زر الماوس أكبر عدد ممكن من المرات"، مؤكداً أن "شركة "نيورالينك" نجحت في جعل المريض ينقر على الماوس أكبر عدد ممكن".

وأعلن رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، مالك شركة "سبيس إكس"، في أواخر شهر كانون الثاني، نجاح أول عملية زرع شريحة دماغية من شركة "نيورالينك".

وأشار إلى أن "النتائج الأولية تظهر اكتشافاً واعداً لإرتفاع الخلايا العصبية".

و كتب ماسك أن جهاز "نيورالينك" الجديد يسمى" تيليباثي" (التخاطر)، ووفقا له، فهو يمنح صاحبه القدرة على التحكم في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر باستخدام قوة الفكر، وهو مصمم في المقام الأول للأشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.

وفي أيار الماضي، حصلت شركة "نيورالينك" على موافقة الجهات التنظيمية لإجراء تجارب سريرية على البشر، كما أعلنت في أيلول، عن تجنيد متطوعين للتجارب السريرية على زراعة الشريحة في الدماغ، والتي يمكن استخدامها أيضًا للتحكم في الأطراف الاصطناعية.