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بالفيديو - عرض &quot;حذاء ترامب&quot; للبيع.. مفاجأة خلال أول ساعتين
بالفيديو - عرض "حذاء ترامب" للبيع.. مفاجأة خلال أول ساعتين
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بالفيديو - عرض "حذاء ترامب" للبيع.. مفاجأة خلال أول ساعتين

منوعات

2024-02-20 | 15:58
بالفيديو - عرض "حذاء ترامب" للبيع.. مفاجأة خلال أول ساعتين
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بالفيديو - عرض "حذاء ترامب" للبيع.. مفاجأة خلال أول ساعتين

بالفيديو - عرض "حذاء ترامب" للبيع.. مفاجأة خلال أول ساعتين

كشف موقع "فوربس" أن الحذاء الرياضي الجديد الذي أطلقه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حقق نجاحا مبكرا عند طرحه للبيع.

وقال الموقع إن حذاء "ترامب شوز" نفد خلال ساعتين فقط من إعلان بيعه على الموقع الرسمي للشركة التجارية الجديدة.

وكان ترامب، بحسب "سكاي نيوز"، أشار إلى أن خط الأحذية الرياضية الجديد سيكون بمثابة محاولة للوصول إلى المؤيدين الأصغر سنا.

 
 

ويوفر الخط الذي أطلق عليه اسم "ترامب شوز"، 3 أنواع من الأحذية تأتي بشعار "لا تستسلم أبدا" وحرف "T"، ويبلغ سعر الزوج 399 دولارا.

وقال موقع "فوربس" إن الحذاء طرح منه ألف زوج فقط، ونفدت كلها في "أول ساعتين".

وقال ترامب خلال إعلانه عن الخط الخاص بأحذيته في فيلادلفيا: "أردت القيام بذلك منذ فترة طويلة. لدي بعض الأشخاص الرائعين الذين يعملون معي في مثل هذه الأمور وقد توصلوا إلى هذا الحذاء الذي أعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا"، حسبما نقل موقع "إن بي سي نيوز".

وجاء إعلان ترامب عن خط الأحذية الخاص به بعدما حكم قاض في نيويورك يوم الجمعة بأنه يتعين عليه دفع 354.9 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين.

ومنع القاضي آرثر إنجورون أيضا، في قرار حاد اللهجة صدر بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت 3 أشهر في مانهاتن، ترامب الذي يخوض سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة هذا العام، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

وألغى إنجورون حكمه السابق الصادر في سبتمبر الماضي والذي أمر "بحل" الشركات التي تسيطر على ركائز إمبراطورية ترامب العقارية، قائلا يوم الجمعة إن ذلك لم يعد ضروريا لأنه يعين مراقبا مستقلا ومديرا مراقبا لامتثال أعمال ترامب.

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