"هدية شخصية" من بوتين لكيم جونغ أون .. ما هي؟

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون سيارة روسية الصنع، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ، اليوم في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن كيم "تلقى سيارة مصنوعة في روسيا لاستخدامه الشخصي من جانب فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، رئيس الاتحاد الروسي".

وأضافت الوكالة أن يو جونغ، شقيقة كيم قالت إن "الهدية دليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين كبار قادة" البلدين. ولم تحدد الوكالة طراز السيارة.

ويشتهر كيم بذوقه في السيارات الفاخرة، وقد تم رصده وهو يستخدم سيارات لكزس SUV ونماذج مرسيدس بنز من الفئة S.

وغالبا ما يُرى الزعيم الكوري الشمالي وهو يقود سيارة ليموزين مدرعة من طراز مرسيدس - مايباخ S600، تبلغ قيمتها ما يزيد عن مليون دولار.

وفي عام 2018، وصل إلى اجتماع مع مسؤولين أميركيين في سيارة رولز رويس سوداء.

وفي وقت سابق من ذلك العام، تم شحن سيارتين مدرعتين من طراز مرسيدس-مايباخ S600 من هولندا إلى كوريا الشمالية، ومن المرجح أن كيم يستخدمها، وفقا لمركز دراسات الدفاع المتقدمة ومقره واشنطن.

كما أفاد المركز أن بيونغ يانغ استوردت أكثر من 800 سيارة فاخرة في الفترة من 2015 إلى 2017 وحدها - معظمها منشؤها شركات روسية.

وخلال زيارة كيم إلى روسيا في سبتمبر الماضي، أظهر بوتين سيارته الليموزين من طراز أوروس للزعيم الكوري الشمالي.

كما قام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإلقاء نظرة على كيم في سيارة ليموزين كاديلاك الرئاسية الملقبة بـ "الوحش" خلال محادثاتهما في سنغافورة عام 2018.