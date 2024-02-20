تحذير من قمر صناعي ضخم .. سيسقط على الأرض خلال أيام

اشارت شبكة دولية تعنى بتتبع الأقمار الاصطناعية الى ان قمر اصطناعي يدخل الغلاف الجوي للأرض، ويحترق يوم الأربعاء المقبل.

وفي التفاصيل فان القمر الاصطناعي ERS-2 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية يتوقع أن يعود إلى الأرض في الساعة 6:14 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الأربعاء، مع نافذة من عدم اليقين مدتها 15 ساعة.

وأفادت وكالة الفضاء الأوروبية: "بينما تُعدّ عودة القمر الاصطناعي إلى الغلاف الجوي أمرا طبيعيا، من المستحيل معرفة بالضبط أين ومتى سيعود إلى الغلاف الجوي ويبدأ في الاحتراق".

ولا يزال الوقت المحدد لعودة القمر الاصطناعي غير واضح بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالنشاط الشمسي، والذي يمكن أن يغير كثافة الغلاف الجوي للأرض وكيفية سحبه للقمر الاصطناعي.

ومع اقتراب الشمس من ذروة دورتها التي تبلغ 11 عاما، والمعروفة باسم الحد الأقصى للطاقة الشمسية، يتزايد النشاط الشمسي.

ERS-2 spotted! 📸🛰️



The ESA satellite is on a tumbling descent that will lead to its atmospheric reentry and break up this week.



These images of ERS-2 were captured by @heospace for @spacegovuk using cameras on board other satellites.#ERS2reentry pic.twitter.com/GTuubP6apJ — ESA Operations (@esaoperations) February 19, 2024

فيما تقدر كتلة القمر الاصطناعي ERS-2 بنحو 2294 كيلوغراما بعد استنفاد وقوده.

وجمع هذا القمر الاصطناعي مع توأمه، ERS-1، بيانات عن القمم القطبية للكوكب والمحيطات والأسطح الأرضية ولاحظ الكوارث مثل الفيضانات والزلازل في المناطق النائية.

وفي عام 2011، قررت الوكالة إنهاء عمليات القمر الاصطناعي وإخراجه من مداره، بدلاً من إضافته إلى دوامة النفايات الفضائية التي تدور حول الكوكب.