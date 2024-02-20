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بالفيديو - أطول رجل وأقصر امرأة في العالم يلتقيان مجدداً
بالفيديو - أطول رجل وأقصر امرأة في العالم يلتقيان مجدداً
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بالفيديو - أطول رجل وأقصر امرأة في العالم يلتقيان مجدداً

منوعات

2024-02-20 | 16:20
بالفيديو - أطول رجل وأقصر امرأة في العالم يلتقيان مجدداً
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Aljadeed
بالفيديو - أطول رجل وأقصر امرأة في العالم يلتقيان مجدداً

التركي سلطان كوسين يحمل الرقم القياسي لأكبر الأيدي، حيث يبلغ قياس كل يد 28.5 سم، من المعصم إلى طرف الإصبع الأوسط.

اجتمع أطول رجل وأقصر امرأة في العالم مجدداً بعدما التقيا في القاهرة عام 2018 وزارا أهرامات الجيزة.

فقد التقى سلطان كوسين، البالغ طوله 251 سم، وجيوتي أمجي الذي يبلغ طولها 62.8 سم، في كاليفورنيا أمس .

وقد وثق فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا اللقاء.

يذكر أن التركي سلطان كوسين أصبح رسمياً أطول رجل حي في العالم سنة 2009، عندما تم اكتشاف أنه أطول بأكثر من 10 سم من باو شيشون، الذي كان يحمل الرقم القياسي في ذلك الوقت، وفق صحيفة "التلغراف".

كما يحمل الرقم القياسي لأكبر الأيدي، حيث يبلغ قياس كل يد 28.5 سم، من المعصم إلى طرف الإصبع الأوسط.

وكان نموه طبيعياً حتى بلغ العاشرة من عمره. لكن ورماً في الغدة النخامية بالمخ تسبب في إصابته بمرض العملقة.

 

ويحتاج كوسين، الذي يتابعه 241 ألفا على إنستغرام، والبالغ 41 عاماً، إلى ملابس مصنوعة خصيصاً وينام في سرير يبلغ طوله 3 أمتار.

أما الممثلة الهندية جيوتي أمجي (30 عاماً)، فكان وزنها 5 كغم عندما كان عمرها 18، اما صغر حجمها ناتج عن شكل من أشكال التقزم يسمى الودانة، مما يعني أنها لن تنمو أبداً إلى ما هو أبعد من ارتفاع معين.

وعندما كانت في الخامسة عشرة، حصلت على اللقب القياسي لأقصر مراهقة.

ثم بعد 3 سنوات، أصبحت أقصر أنثى في العالم، وهو اللقب الذي احتفظت به منذ ذلك الحين.

كما حققت أمجي، التي يتابعها 1.4 مليون على إنستغرام، حلمها بأن تصبح أقصر ممثلة في العالم بعد ظهورها في المسلسل التلفزيوني الأميركي American Horror Story.

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