عملية جراحية في معدة تمساح أبيض تصدم الأطباء بسب ما استخرجوه منها

قال البيطريون إنهم تعرفوا على أجسام معدنية غريبة في معدة التمساح أثناء فحص روتيني شمل جميع تماسيح الحديقة العشرة..



قالت صحيفة The Independent البريطانية في تقرير نشرته اليوم إن زوار حديقة حيوان في نبراسكا تلقوا مناشدةً بالتوقف عن إلقاء العملات المعدنية داخل حظائر الحيوانات، وذلك بعد العثور على 70 عملةً معدنية داخل معدة تمساح أبيض نادر.

فقد اضطر التمساح ثيبودو البالغ 36 عاماً أن يخضع لعمليةٍ بيطرية عاجلة بعد رصد عشرات العملات المعدنية داخل معدته، وذلك في حديقة هنري دورلي للحيوان والأسماك بمدينة أوماها.

ويعاني ثيبودو من البياض، وهو عبارة عن حالةٍ شديدة الندرة تمنح التمساح جلداً أبيض اللون وعينين زرقاوين. ويتسبب البياض في فقدان جزئي لكافة أشكال التصبغ، بما في ذلك الكاروتينات.

وفي السياق قال البيطريون في حديقة الحيوان إنهم تعرفوا على "أجسام معدنية غريبة في معدة نزيل الحديقة الأيقوني" أثناء فحص روتيني شمل جميع تماسيح الحديقة العشرة.

وبعد رصد تلك الأجسام، تحرك عاملو الحديقة سريعاً واصطحبوه لإجراء عملية بيطرية في يوم الخميس، 15 فبراير/شباط، من أجل إزالة العملات "قبل أن تسبب أي مشكلات".

وأوضحت الطبيبة البيطرية المشاركة، كريستينا بلوغ، في بيانٍ لها: "بفضل تدريباته، تمكنا من تخدير ثيبودو وتنبيبه حتى نستطيع التعامل معه بأمان أثناء العملية".

واضافت : "تم تثبيت أنبوب بلاستيكي من أجل حماية فمه وتمرير الأدوات المستخدمة في الوصول إلى العملات المعدنية بأمان، وهذا يشمل الكاميرا التي ساعدتنا في توجيه عملية استعادة الأجسام".

وجرى اكتشاف العملات في صور الأشعة السينية، بينما أكّد الفحص الذي جرى بعد العملية على إزالة تلك الأجسام بالكامل.

وقالت حديقة الحيوان إن "ثيبودو تعافى من العملية بصورةٍ جيدة". وطالبت حديقة الحيوان زوارها بـ"عدم رمي العملات المعدنية في أي مسطحات مائية. ويمكن تحويل أي عملات معدنية إلى عملة تذكارية داخل واحدةٍ من الآلات العديدة الموجودة في حديقة الحيوان، أو رميها في بئر الحظ الخاصة بالعملات داخل بهو قبة الصحراء".

واوضحت كريستينا أن حديقة الحيوان تُجري عمليات تنظيف منتظمة لموائل الحيوانات، لكنها قد تبتلع الأجسام الغريبة خلال الفترات الفاصلة بين عمليات التنظيف. وأضافت: "تستطيع تماسيحنا الوصول إلى تلك الأجسام قبل إزالتها، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين مواعيد التنظيف".