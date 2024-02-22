الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو - اكتشاف أكبر أنواع الثعابين في العالم .. طولها 7.92 مترا ووزنها 199.58 كلغ
بالفيديو - اكتشاف أكبر أنواع الثعابين في العالم .. طولها 7.92 مترا ووزنها 199.58 كلغ
A-
A+

بالفيديو - اكتشاف أكبر أنواع الثعابين في العالم .. طولها 7.92 مترا ووزنها 199.58 كلغ

منوعات

2024-02-22 | 02:24
بالفيديو - اكتشاف أكبر أنواع الثعابين في العالم .. طولها 7.92 مترا ووزنها 199.58 كلغ
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - اكتشاف أكبر أنواع الثعابين في العالم .. طولها 7.92 مترا ووزنها 199.58 كلغ

أطلق الباحثون على النوع الجديد اسم "الأناكوندا الخضراء الشمالية"

اكتشف عالم الأحياء الهولندي، فريك فونك، "أكبر ثعبان في العالم" بطول 7.92 مترا ووزن 199.58 كغ في غابات الأمازون المطيرة، وقد أطلق الباحثون على النوع الجديد الاسم اللاتيني Eunectes akayima، والذي يعني الأناكوندا الخضراء الشمالية.

وحتى الآن، تم العثور على نوع واحد فقط من "الأناكوندا الخضراء" (أو العملاقة) في منطقة الأمازون.

 
 

وتشتهر هذه الأناكوندا، الموجودة في الأنهار والأراضي الرطبة في أميركا الجنوبية، بسرعتها الخاطفة وقدرتها على انتزاع الحياة من الفريسة عن طريق الالتفاف حولها وخنقها وابتلاعها بالكامل.

ووجدت دراسة منشورة حديثًا استمرت لعقود من الزمن أن الأناكوندا الخضراء نوعان مختلفان وراثيًا. قام الباحثون الذين يعملون مع شعب ووراني الأصليين بالتقاط ودراسة عدة عينات من الأناكوندا الخضراء الشمالية في منطقة بامينو في إقليم بايهوايري واوراني في منطقة الأمازون الإكوادورية.

الى ذلك قالت الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة Diversity وصفت "الأناكوندا الخضراء الشمالية" بأنها نوع متميز.

وقال فونك: "يبدو أن الأناكوندا الخضراء الموجودة في شمال نطاق تواجدها في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك فنزويلا وسورينام وغويانا الفرنسية، تنتمي إلى نوع مختلف تماما".

وأضاف: "تتعرض منطقة الأمازون لضغوط شديدة بسبب تغير المناخ واستمرار إزالة الغابات. واختفى بالفعل أكثر من خمس منطقة الأمازون، أي أكثر من 30 ضعف مساحة هولندا. إن بقاء هذه الثعابين العملاقة الشهيرة يرتبط ارتباطا وثيقا بحماية بيئتها الطبيعية".

وأوضح البروفيسور جيسوس ريفاس، المعد الرئيسي للدراسة، أنه أدرك لأول مرة وجود أكثر من نوع واحد من الأناكوندا الخضراء.

وقال: "كنت أدرس الأناكوندا لمدة 32 عاما، لذا فإن هذا يطرح سؤالا حول عدد الأنواع الأخرى التي لا نعرف عنها شيئا. إذا ظل مثل هذا الحيوان دون أن يلاحظه أحد لسنوات عديدة، فماذا عن الحيوانات والنباتات الأقل اكتشافا والأقل دراسة؟".

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - سفينة تدمر جسراً بعد اصطدامها به
Play
05:51

بالفيديو - سفينة تدمر جسراً بعد اصطدامها به

الحادثة ادت الى سقوط عدد من السيارات عن الجسر في المياه

05:51

بالفيديو - سفينة تدمر جسراً بعد اصطدامها به

الحادثة ادت الى سقوط عدد من السيارات عن الجسر في المياه

توفي بعد تناوله علاجاً لشخص آخر!
Play
02:55

توفي بعد تناوله علاجاً لشخص آخر!

الرجل في الثمانينيات من عمره وقد عثرت عليه ابنته ميتاً بعد عودتها من الخارج فظنته نائماً في البداية، لكنها وجدته بارداً كالثلج واكتشفت وفاته.

02:55

توفي بعد تناوله علاجاً لشخص آخر!

الرجل في الثمانينيات من عمره وقد عثرت عليه ابنته ميتاً بعد عودتها من الخارج فظنته نائماً في البداية، لكنها وجدته بارداً كالثلج واكتشفت وفاته.

أُم تدهس ابنها بالسيارة.. بعدما عاقبته بسبب المدرسة!
Play
02:36

أُم تدهس ابنها بالسيارة.. بعدما عاقبته بسبب المدرسة!

الأم أجبرت ابنها على العودة إلى المنزل من المدرسة سيراً على الأقدام كعقاب له قبل ان تقع الفاجعة

02:36

أُم تدهس ابنها بالسيارة.. بعدما عاقبته بسبب المدرسة!

الأم أجبرت ابنها على العودة إلى المنزل من المدرسة سيراً على الأقدام كعقاب له قبل ان تقع الفاجعة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024