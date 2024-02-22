أُم تدهس ابنها بالسيارة.. بعدما عاقبته بسبب المدرسة!

ارتكبت ام اميركية من ولاية ألاباما خطأ جسيماً كاد يودي بحياة طفلها البالغ من العمر 7 سنوات.

فقد دهست الأم طفلها عن طريق الخطأ، خلال إجباره على العودة إلى المنزل من المدرسة سيراً على الأقدام كعقاب له، وفقاً لما نقله موقع india today.

ووقعت الحادثة المروعة في 9 شباط الحالي عندما أخذت المدعوة ساري راشيل جيمس (27 عاماً) ابنها من المدرسة في ألاباما.

وتم إبلاغ ساري بأن طفلها أُرسل إلى مكتب المدير، لأنه تورَّط في مشكلة في وقت سابق.

وكوسيلة لمعاقبته أوقفت ساري عربتها على مسافة ليست بعيدة عن المدرسة، وأجبرت الطفل على النزول منها للمشي أو الجري لبقية الطريق إلى المنزل.

وأثناء سير الطفل على قدميه كانت ساري تقود سيارتها بجانبه، ولكن عندما أبطأت سرعتها حاول الصبي الإمساك بمقبض باب العربة. وحسب تقدير الشرطة عندما زادت الأم السرعة سُحب الطفل أسفل العربة، ودُهس بإطارها الخلفي.

وأكد المحققون لصحيفة ميامي هيرالد، أنهم يعتقدون أن الحادث لم يكن متعمداً، رغم أن الصبي لم يكن ليتعرض للدهس أبداً لو لم يُعاقَب بهذه الطريقة، بحسب قولهم.

كما ذكرت الشرطة أن الصبي في حالة مستقرة، وتم نقله إلى مستشفى جامعة ألاباما، حيث كان يُعالج من سحجات في ظهره وجانب رأسه، كما اعتبرت أنها معجزة أن الصبي لم يُصب بأذى أسوأ مما حدث".

من ناحية أخرى، اتُّهمت جيمس منذ ذلك الحين بإساءة معاملة الأطفال، وتم إطلاق سراحها بكفالة قدرها 50 ألف دولار، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها، وفقاً للشرطة.