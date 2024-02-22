بالفيديو - سفينة تدمر جسراً بعد اصطدامها به

قتل شخصان بعد اصطدام سفينة بجسر فوق ممر مائي في دلتا نهر اللؤلؤ بالقرب من مدينة قوانغتشو الصينية، مما أدى إلى انهيار جزء من الجسر وسقوط مركبات في المياه، وفق ما اشارت وسائل اعلام صينية .

وقالت إدارة السلامة البحرية في قوانغتشو في بيان عبر حسابها على منصة "وي تشات" للتواصل الاجتماعي إن السفينة كانت مبحرة من مدينة فوشان إلى منطقة بجنوب قوانغتشو عندما اصطدمت بالجسر في حوالي الساعة 05:30 صباح اليوم الخميس في ممر هونغ تشيلي المائي.

وقد سقطت أربع مركبات ودراجة نارية من فوق الجسر. وقال تلفزيون الصين المركزي إن مركبتين، من بينهما حافلة، سقطتا في المياه في حين سقطت ثلاث مركبات على السفينة. ولم يكن على متن الحافلة سوى السائق. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد نجا.





وذكرت وسائل إعلام رسمية أن شخصين لقيا حتفهما جراء الحادث وأصيب أحد أفراد طاقم السفينة وجرى إنقاذ شخصين آخرين في حين لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن سلطات المدينة أرسلت أفراد من فرق الطوارئ والإنقاذ من بينهم ستة غواصين وسفن إنقاذ إلى مكان الحادث.

وقالت إدارة الملاحة البحرية في قوانغتشو في بيان إن السلطات تحقق في ملابسات الحادث ولا تزال المعلومات المتعلقة بالضحايا قيد التحقق. ونصحت الإدارة السفن والمركبات التي تسلك هذا الطريق باتخاذ طرق بديلة.

ونقلت صحيفة غلوبال تايمز عن مسؤولين محليين القول لوسائل إعلام إنه جرى إجلاء السكان في محيط المنطقة المتضررة وإلقاء القبض على مالك السفينة.