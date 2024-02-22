الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو - سفينة تدمر جسراً بعد اصطدامها به
بالفيديو - سفينة تدمر جسراً بعد اصطدامها به
A-
A+

بالفيديو - سفينة تدمر جسراً بعد اصطدامها به

منوعات

2024-02-22 | 05:51
بالفيديو - سفينة تدمر جسراً بعد اصطدامها به
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - سفينة تدمر جسراً بعد اصطدامها به

الحادثة ادت الى سقوط عدد من السيارات عن الجسر في المياه

قتل شخصان بعد اصطدام سفينة بجسر فوق ممر مائي في دلتا نهر اللؤلؤ بالقرب من مدينة قوانغتشو الصينية، مما أدى إلى انهيار جزء من الجسر وسقوط مركبات في المياه، وفق ما اشارت وسائل اعلام صينية .

وقالت إدارة السلامة البحرية في قوانغتشو في بيان عبر حسابها على منصة "وي تشات" للتواصل الاجتماعي إن السفينة كانت مبحرة من مدينة فوشان إلى منطقة بجنوب قوانغتشو عندما اصطدمت بالجسر في حوالي الساعة 05:30 صباح اليوم الخميس في ممر هونغ تشيلي المائي.

وقد سقطت أربع مركبات ودراجة نارية من فوق الجسر. وقال تلفزيون الصين المركزي إن مركبتين، من بينهما حافلة، سقطتا في المياه في حين سقطت ثلاث مركبات على السفينة. ولم يكن على متن الحافلة سوى السائق. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد نجا.


 

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن شخصين لقيا حتفهما جراء الحادث وأصيب أحد أفراد طاقم السفينة وجرى إنقاذ شخصين آخرين في حين لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن سلطات المدينة أرسلت أفراد من فرق الطوارئ والإنقاذ من بينهم ستة غواصين وسفن إنقاذ إلى مكان الحادث.

وقالت إدارة الملاحة البحرية في قوانغتشو في بيان إن السلطات تحقق في ملابسات الحادث ولا تزال المعلومات المتعلقة بالضحايا قيد التحقق. ونصحت الإدارة السفن والمركبات التي تسلك هذا الطريق باتخاذ طرق بديلة.

ونقلت صحيفة غلوبال تايمز عن مسؤولين محليين القول لوسائل إعلام إنه جرى إجلاء السكان في محيط المنطقة المتضررة وإلقاء القبض على مالك السفينة.

اقرأ ايضا في منوعات

توفي بعد تناوله علاجاً لشخص آخر!
Play
02:55

توفي بعد تناوله علاجاً لشخص آخر!

الرجل في الثمانينيات من عمره وقد عثرت عليه ابنته ميتاً بعد عودتها من الخارج فظنته نائماً في البداية، لكنها وجدته بارداً كالثلج واكتشفت وفاته.

02:55

توفي بعد تناوله علاجاً لشخص آخر!

الرجل في الثمانينيات من عمره وقد عثرت عليه ابنته ميتاً بعد عودتها من الخارج فظنته نائماً في البداية، لكنها وجدته بارداً كالثلج واكتشفت وفاته.

أُم تدهس ابنها بالسيارة.. بعدما عاقبته بسبب المدرسة!
Play
02:36

أُم تدهس ابنها بالسيارة.. بعدما عاقبته بسبب المدرسة!

الأم أجبرت ابنها على العودة إلى المنزل من المدرسة سيراً على الأقدام كعقاب له قبل ان تقع الفاجعة

02:36

أُم تدهس ابنها بالسيارة.. بعدما عاقبته بسبب المدرسة!

الأم أجبرت ابنها على العودة إلى المنزل من المدرسة سيراً على الأقدام كعقاب له قبل ان تقع الفاجعة

بالفيديو - اكتشاف أكبر أنواع الثعابين في العالم .. طولها 7.92 مترا ووزنها 199.58 كلغ
Play
02:24

بالفيديو - اكتشاف أكبر أنواع الثعابين في العالم .. طولها 7.92 مترا ووزنها 199.58 كلغ

أطلق الباحثون على النوع الجديد اسم "الأناكوندا الخضراء الشمالية"

02:24

بالفيديو - اكتشاف أكبر أنواع الثعابين في العالم .. طولها 7.92 مترا ووزنها 199.58 كلغ

أطلق الباحثون على النوع الجديد اسم "الأناكوندا الخضراء الشمالية"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024