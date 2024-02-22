بالفيديو - لحظة إقلاع "البجعة البيضاء" وعلى متنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن أعضاء الطاقم

وكان بوتين في مركز التحكم يرتدي خوذة الطائرة وبدلة الطيران أثناء الرحلة، وبجانبه كان الطيار الرئيسي. وأقلعت الطائرة من مدرج "قازان" للطيران .
وانطلقت الطائرة الروسية العملاقة الملقبة بـ"البجعة البيضاء" على متنها الرئيس الروسي، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يحلق بوتين على متنها، حيث حلق بها قبل 9 سنوات، وتحديدا في 4 نيسان سنة 2015.
وقال بوتين للصحفيين بعد الرحلة: "هذه ليست النقطة المهمة، النقطة هي أننا نحصل على معدات جديدة، المعدات ممتازة، إنها حقًا من جيل جديد. وكما قلت لقائد المركبة، وقيادة وزارة الدفاع، الآن، أنا سأقول مرة أخرى بالطبع يمكننا قبولها في القوات المسلحة".ذ