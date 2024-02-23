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بالفيديو.. حادث سير مروّع على طريق سريع بالصين .. &quot;يشمل 100 سيارة&quot;
بالفيديو.. حادث سير مروّع على طريق سريع بالصين .. "يشمل 100 سيارة"
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بالفيديو.. حادث سير مروّع على طريق سريع بالصين .. "يشمل 100 سيارة"

منوعات

2024-02-23 | 06:34
بالفيديو.. حادث سير مروّع على طريق سريع بالصين .. "يشمل 100 سيارة"
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Aljadeed
بالفيديو.. حادث سير مروّع على طريق سريع بالصين .. "يشمل 100 سيارة"

ذكرت وسائل إعلام رسمية،  أن عددا من الأشخاص أصيبوا بعد اصطدام أكثر من 100 سيارة ببعضها البعض بعد تجمد جزء من طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية، في أحدث حادث ناجم عن الظروف الجوية القاسية.
وذكرت شرطة المرور، في منطقة سوتشو الصناعية على حسابها على تطبيق وي تشات، أن 3 أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب 6 بخدوش طفيفة.
 وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لموجات طقس باردة وعواصف ثلجية وأمطار ثلجية، ما أثر على وسائل النقل في وقت عادة يشهد عودة ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعطلة العام القمري الجديد.
وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن الحكومة رفعت خلال هذا الأسبوع استجابتها الطارئة لدرجات الحرارة المتجمدة وبدأت أيضا عدة خطط لدعم تدفق النقل والإمدادات والكهرباء في الأقاليم والمدن بما في ذلك بكين وخبي وشانشي وآنهوي وهوبي.
 
 

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