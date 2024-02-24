بالفيديو - حريق يلتهم مبنى بدقائق والسكان يقفزون من الشرفات

توفي اربعة أشخاص على الأقل وأصيب 14 في حريق هائل أتى على مبنى سكني من طوابق عدة في مدينة فالنسيا الساحلية بشرق إسبانيا، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ.

وقال مصدر في مجلس المدينة أن الحصيلة مرشحة للارتفاع مع وجود 19 شخصا في عداد المفقودين.

كما قال شهود وخدمات الطوارئ إن الحريق اندلع قرابة الساعة 5,30 من مساء اول من امس في الطابق الرابع وانتشر بسرعة في المبنى، حيث أظهرت لقطات على وسائل التواصل النيران وسحب الدخان الأسود تغطي المبنى الواقع في حي كامبانار غرب فالنسيا.

وقال خورخي سواريز توريس نائب مدير خدمات الطوارئ في منطقة فالنسيا للصحافيين "يمكن تأكيد مصرع أربعة أشخاص".

The 14 floor high apartments caught fire in Valencia, Spain.

Some residents were forced to jump off their balconies to escape the inferno while 24 people are feared dead. pic.twitter.com/BAwXci3NLD — Nigeria Best Real Estate Services/Ihp (@best_ihp) February 23, 2024

وذكرت خدمات الطوارئ أن 14 شخصا تلقوا علاجا من إصابات متفاوتة، بينهم طفل في السابعة، ونقل 12 منهم إلى مستشفيات المدينة.

Four people were killed, and 14 people, including six firefighters and a young child, have been injured in the fire at a 14-story residential building located in the neighborhood of Campanar, Valencia, Spain 🇪🇸 #buildingfire #Spain #Campanar #Valencia pic.twitter.com/HDZTKUQHy3 — MH Chronicle (@MHNewsDaily) February 23, 2024 Four people were killed, and 14 people, including six firefighters and a young child, have been injured in the fire at a 14-story residential building located in the neighborhood of Campanar, Valencia, Spain 🇪🇸 #buildingfire #Spain #Campanar #Valencia pic.twitter.com/HDZTKUQHy3 — MH Chronicle (@MHNewsDaily) February 23, 2024

وقالت قناة "تي في إي" الإسبانية العامة إن المبنى الذي يتكون من 14 طابقا ويضم 130 شقة تحول إلى مجرد هيكل، وقد شارك 22 فريقا من رجال الإطفاء في مكافحة الحريق.

وقالت إستر بوخاديس، نائبة رئيس جمعية المهندسين الصناعيين في فالنسيا، لقناة "آيه بون" المحلية أن الحريق انتشر بسرعة كبيرة لأن المبنى كان مغطى بطبقة من مادة البولي يوريثين السريعة الاشتعال والتي تستخدم للعزل.

كما قال لويس إيبانيز الذي يعيش في مكان قريب لقناة "تي في إي" إنه نظر من النافذة ورأى النيران تلتهم المبنى "في غضون دقائق"، مضيفا "لم أستطع أن أصدق ما كنت أراه".

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصة اكس أنه "صُدم من الحريق المروع"، مشيرا إلى أنه على اتصال برئيس البلدية ومسؤولي المنطقة "لتقديم أي مساعدة مطلوبة"، ومعربا عن تعازيه للضحايا.

ويعيد حريق المبنى إلى الأذهان كارثة حريق برج غرينفيل في لندن عام 2017 عندما انتشرت النيران بسرعة في طوابقه الـ24 بسبب مادة البولي يوريثين التي كانت تغطيه، ما أدى إلى مقتل 72 شخصا.