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لهذا السبب قفزت من السيارة!
لهذا السبب قفزت من السيارة!
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لهذا السبب قفزت من السيارة!

منوعات

2024-02-25 | 02:40
لهذا السبب قفزت من السيارة!
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Aljadeed
لهذا السبب قفزت من السيارة!

كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء السبت، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال سيدة مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعى "لا يمكن استجوابها".

وأفاد أحد شهود الواقعة بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي "كانت تستقلها" أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

وتم تحديد وضبط السائق المذكور وتبين أن له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقيام المذكورة بالقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.

من جانبها، ذكرت والدة الفتاة خلال تصريحات تليفزيونية أن ابنتها طلبت السيارة من تطبيق شركة النقل الذكي الخاصة الساعة 6.50 مساء متجهة إلى منطقة مدينتي وأثناء رحلتها قامت بالاتصال بها لكنها لم تكن تسمع صوتها جيدا بسبب ارتفاع صوت الأغاني من جهاز كاسيت السيارة.

وأضافت أن "ابنتها أغلقت الهاتف بعد ذلك. وبعد دقائق أخرى تم الاتصال مجددا للاطمئنان عليها، ولكن رد عليهم شخص وقال إنه أحد المارة، وإن صاحبة الهاتف قفزت من سيارة خلال سيرها وهي مصابة بنزيف، وجرى نقلها إلى المستشفى".
 

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