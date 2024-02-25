يضم كائنات بحرية لا مثيل لها.. علماء يكتشفون جبلاً تحت الماء أطول من برج خليفة

واكتشف الفريق، باستخدام روبوت تحت الماء، منطقة يبلغ طولها 1800 ميل، وتضم أكثر من 200 مجموعة من الجبال البحرية.وهبطت الغواصة إلى عمق 4500 متر، ورسمت خريطة لمساحة 20377 ميلا مربعا من قاع البحر، ووجدت 4 جبال جديدة، لها أنظمة بيئية منفصلة خاصة بها، وفقا لموقع "Live Science".وقال رئيس فريق البحث، الدكتور خافيير سيلانيس: "لقد تجاوزنا آمالنا بكثير في هذه الرحلة الاستكشافية، أنت تتوقع دائما العثور على أنواع جديدة في هذه المناطق النائية، والتي لم يتم استكشافها بشكل جيد، ولكن الكمية التي وجدناها، وخاصة بالنسبة لبعض المجموعات مثل الإسفنج، كانت مذهلة".وأطلق الخبراء على الجبل البحري ذو أعلى قمة بشكل غير رسمي اسم "سوليتو" (وحيد)، الذي يبلغ ارتفاعه (عن القاع) 3530 مترا، أي أربعة أضعاف ارتفاع ناطحة سحاب برج خليفة في دبي، الذي يبلغ ارتفاعه 828 متر.وكشفت لقطات الروبوت المائي عن مجموعة من المخلوقات مثل الحبار المصاب النادر، والأسماك الحمراء الرائعة، والتكوينات المرجانية المتصاعدة، وقنافذ البحر المستطيلة، وجراد البحر القرفصاء، والعناكب البحرية، والإسفنج الشبيه بالويب، والقنافذ الشائكة.