حادث أليم.. قتلى بغرق مركب عمال صغير

أفادت وسائل إعلام مصرية، الأحد، بمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين إثر غرق مركب صغير كان على متنه عمال يعبرون أحد تفريعات نهر النيل.

وحسب ما ذكرت تقارير إعلامية، فإن الحادث وقع في عزبة ربيع بمنطقة نكلا في مركز منشأة القناطر بالجيزة.

وأضافت أن المركب "كان يقل 14 عاملا، لقي 8 منهم مصرعهم واستخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 6 أشخاص على قيد الحياة".

ويقدر أعداد مستقلي المركب من 10 لـ15 شخصا، حسب شهود العيان، الذين أفادوا بأن العمال مستقلي المركب يعملون في مجال المقاولات، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وذكرت وزارة الصحة المصرية أن الوزير خالد عبدالغفار "يتابع تداعيات غرق معدية بمنطقة نكلا في محافظة الجيزة".

وأضافت أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع غرق المعدية.

وتابعت: "سيارات الإسعاف قامت بنقل 4 مصابين من ركاب المعدية، إلى مستشفى مبارك المركزي، يعانون من أعراض -اسفكسيا الغرق-، حيث غادر المستشفى 3 مصابين بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ومازال مصاب واحد تحت العلاج والملاحظة".

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع حالة الاستعداد في مستشفيات المنطقة والمناطق المحيطة، وتوافر جميع فصائل الدم، والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحادث.