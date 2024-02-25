في هذا البلد... افتتاح رسمي لثالث أكبر مسجد بالعالم (فيديو)

وأظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي وصول الرئيس تبون إلى الجامع الذي يقع بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، من أجل الإشراف على افتتاح المسجد كاملا.

ويتميز تصميم المسجد بمزيج فريد من الأصالة والحداثة، حيث يجمع بين العمارة الإسلامية التقليدية واللمسات العصرية. ويضمّ المسجد العديد من المرافق، مثل مكتبة ومدرسة قرآنية ومركز ثقافي.