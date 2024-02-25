"فوائد مختلفة"... كيف يعزز عصير الجزر صحة الحوامل؟

1- يوفر البيتا كاروتين للحامل والجنين، وهو مهم في الحفاظ على الرؤية الجيدة للحامل وتطوير رؤية جيدة للجنين.
2- يساعد تناول الجزر وعصيره بشكل منتظم خلال الحمل على تقليل فرص الإصابة باليرقان لدى المولود الجديد.
3- يزود الحامل بإحتياجاتها من العناصر الضرورية لها وللجنين، خاصة الحديد المهم لنمو وتطور الجنين ووقاية الحامل من فقر الدم.
4- يعد الجزر وعصيره مصدرًا لمعدن البوتاسيوم المهم جدًا للأمور التالية:
5- انتظام عمل القلب ودقاته.
6- انقباض العضلات وعمل الأعصاب.
7- حماية الحامل من التشنجات وتقلصات العضلات.
8- زيادة تدفق الدم الى الدماغ.
9- يساعد تناول عصير الجزر على وقاية الحامل من الإمساك وعلاجه، وذلك بفضل كمية الألياف العالية التي يحويها.
10- يساعد الحامل في السيطرة على زيادة وزنها خلال الحمل، ويزيد من إحساسها بالشبع.