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الأردن يعلن الحرب على &quot;مخدر الشيطان&quot;.. هذا ما تسببه تلك المادة لمتعاطيها ومن حوله
الأردن يعلن الحرب على "مخدر الشيطان".. هذا ما تسببه تلك المادة لمتعاطيها ومن حوله
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الأردن يعلن الحرب على "مخدر الشيطان".. هذا ما تسببه تلك المادة لمتعاطيها ومن حوله

منوعات

2024-02-26 | 02:22
الأردن يعلن الحرب على "مخدر الشيطان".. هذا ما تسببه تلك المادة لمتعاطيها ومن حوله
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Aljadeed
الأردن يعلن الحرب على "مخدر الشيطان".. هذا ما تسببه تلك المادة لمتعاطيها ومن حوله

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية حرباً على متعاطي ومروجي مادة "الكريستال" المخدرة تحديداً، من خلال حملات أمنية مكثفة.

وتزامنت الحملة مع حملة توعية ضد المادة القاتلة لنشر الوعي المجتمعي حولها وتعريف المجتمع بأضرارها الخطرة والقاتلة، وتحفيزهم للمساهمة في مواجهتها ومنع الشباب من تعاطيها والإبلاغ عن أي نشاط يرتبط بها.

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لموقع "العربية.نت" إن الحملة تأتي لمواجهة تلك المادة القاتلة وتشكيل وعي مجتمعي ضدها بعد تسجيل زيادة في أعداد متعاطيها وانتشارها بين الشباب دون علمهم بمدى خطورتها وأضرارها القاتلة والمدمرة للحياة، إضافة إلى الأكاذيب التي يتم إغراؤهم بها لتجربتها وتعاطيها من قبل تجار الموت بأنها منشط ومحفز ومقوٍّ جنسي.

وأضاف العقيد السرطاوي أن مادة الكريستال أو الشبوة أو مخدر الشيطان أو الآيس، كلها مسميات تجارية لمادة كيميائية واحدة هي الميث امفيتامين، وهي مادة شديدة السميّة والخطورة تكون على شكل مسحوق أو حبيبات بلّورية.

كذلك يمكن الإدمان عليها من أول جرعة يتعاطاها الإنسان وتدفع الشخص لزيادة الجرعة وتكرارها لتلبية حاجة الجسم لها نتيجة الإدمان، وهو ما يسرع في ظهور أعراضها الخطرة التي قد تصل للموت أو قتل النفس.

ووفق العقيد السرطاوي فإن الكريستال مادة فتّاكة بالبشر وممكن الإدمان عليها من أول جرعة والعلاج منها يحمل الكثير من الصعوبة.

كما تسبب تلك المادة لمتعاطيها أضراراً صحية خطرة، فهي تسبب أضرارا بالجهاز العصبي وتلفه واضطراباً عقلياً وهلوسات وأرقاً شديداً وعدم النوم لأيام متواصلة وارتفاعاً بدرجة الحرارة وزيادة ضغط الدم وضربات القلب والهزال والاكتئاب وتساقط الأسنان والتهابات الرئة وتولّد لدى متعاطيها سلوكاً عدوانياً شديداً .

وكل ذلك يجعل من هذه المادة الكيميائية خطرا يهدد متعاطيها وكلَّ مَن حوله، إذ إنها تدفعهم لقتل النفس أو قتل الآخرين أو ارتكاب أية جريمة دون العلم بكل ما يجري من حوله، إضافة إلى السلوك العدواني وعدم الشعور بالمكان والزمان ومشاهدة وتخيل أشياء سمعية وبصرية وحسية غير موجودة من الأساس والتعامل معها على أنها حقيقة وواقع.

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