بالفيديو - لاعب كرة قدم يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من المباراة!

وفي التفاصيل فقد دخل المهاجم الهندوراسي الدولي ألبرت إيليس (28 عاماً) في غيبوبة عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة فريقه بوردو.

وفقد إيليس وعيه بعد 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة، عندما حاول استقبال كرة عرضية واصطدم برأس مدافع غانغان دوناتيان غوميز، بحسب ما اشارت "فرانس برس."

ورغم أن غوميز تعافى سريعاً، فإن إبليس فقد وعيه ودخل الطاقم الطبي لعلاجه لدقائق عدة، قبل أن يتم إخراجه محمولاً من الملعب.

من جهتها أفادت تقارير إعلامية بأن لاعب بوردو خضع لعملية جراحية ناجحة مساء أمس، بعد دخوله في غيبوبة مستحدثة (مؤقتة).

#VTVNoticias Así fue la jugada en la que Alberth Elis sufrió la lesión en su cabeza.

Según información su estado de salud es delicado.#VtvSomostodos

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كما لفتت إلى أن الفحوصات الطبية في المستشفى كشفت عن أنه يعاني من صدمة شديدة بالرأس، ونتيجة لذلك تم وضعه في غيبوبة صناعية، للحصول على العلاج مع الفرق الطبية في بوردو، حيث تنتظر عائلته نتائج تلك الفحوصات.

وقد فاز بوردو في المباراة بهدف نظيف سجله زان فيبوتنيك في الدقيقة 40، ليرفع الفريق رصيده إلى 36 نقطة في المركز 11 في ترتيب الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 35 نقطة في المركز 12.

يشار إلى أن اللاعب الهندوراسي بدأ مسيرته الدولية عام 2014، وشارك في 64 مباراة مع منتخب بلاده مسجلاً 13 هدفاً.