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بالفيديو - لاعب كرة قدم يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من المباراة!
بالفيديو - لاعب كرة قدم يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من المباراة!
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بالفيديو - لاعب كرة قدم يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من المباراة!

منوعات

2024-02-26 | 02:31
بالفيديو - لاعب كرة قدم يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من المباراة!
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Aljadeed
بالفيديو - لاعب كرة قدم يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من المباراة!

شهدت مباراة بوردو أمام غانغان اول من امس ضمن منافسات الدوري الفرنسي للدرجة الثانية في كرة القدم لحظات مرعبة.

 

وفي التفاصيل فقد دخل المهاجم الهندوراسي الدولي ألبرت إيليس (28 عاماً) في غيبوبة عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة فريقه بوردو.

وفقد إيليس وعيه بعد 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة، عندما حاول استقبال كرة عرضية واصطدم برأس مدافع غانغان دوناتيان غوميز، بحسب ما اشارت "فرانس برس."

ورغم أن غوميز تعافى سريعاً، فإن إبليس فقد وعيه ودخل الطاقم الطبي لعلاجه لدقائق عدة، قبل أن يتم إخراجه محمولاً من الملعب.

من جهتها أفادت تقارير إعلامية بأن لاعب بوردو خضع لعملية جراحية ناجحة مساء أمس، بعد دخوله في غيبوبة مستحدثة (مؤقتة).

 
 

كما لفتت إلى أن الفحوصات الطبية في المستشفى كشفت عن أنه يعاني من صدمة شديدة بالرأس، ونتيجة لذلك تم وضعه في غيبوبة صناعية، للحصول على العلاج مع الفرق الطبية في بوردو، حيث تنتظر عائلته نتائج تلك الفحوصات.

وقد فاز بوردو في المباراة بهدف نظيف سجله زان فيبوتنيك في الدقيقة 40، ليرفع الفريق رصيده إلى 36 نقطة في المركز 11 في ترتيب الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 35 نقطة في المركز 12.

يشار إلى أن اللاعب الهندوراسي بدأ مسيرته الدولية عام 2014، وشارك في 64 مباراة مع منتخب بلاده مسجلاً 13 هدفاً.

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