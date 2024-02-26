بالفيديو - قطار ضخم يقطع 80 كيلومتراً دون سائق في مشهد كأفلام الخيال



إنتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لقطار بضائع هندي مكون من 53 عربة، قطع مسافة 80 كيلومترا من دون سائق، كما حدث في فيلم "أنستوبابل" الهوليوودي الشهير.

وذكرت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية نقلا عن مسؤولين أن قطار الضائع يعمل بالديزل، وسافر مسافة 80 كيلومترا تقريبا من كاثوا في جامو وكشمير إلى قرية في منطقة هوشياربور في البنجاب دون سائقيه، يوم أمس الأحد.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، وتم الأمر بإجراء تحقيق في الحادث الذي وقع بين الساعة 7:25 صباحًا و9:00 صباحًا يوم الأحد، بحسب ما نقلت صحيفة "ذي إكونوميك تايمز" الهندية.

A Freight Train was standing at Kathua Station in Jammu.



Suddenly, it started running WITHOUT the PILOT 😵



Train drove for 80+ kms WITHOUT any DRIVER.



Train was stopped near Ucchi Bassi in Mukerian, Punjab.



Now,@RailMinIndia has initiated an inquiry.pic.twitter.com/AkE13dDnVj — Shashank Shekhar Jha (@shashank_ssj) February 25, 2024

وقال المسؤولون إن القطار، المكون من 53 عربة محملة بالحجارة، كان في طريقه إلى البنجاب قادما من جامو.

وأكد المسؤولون إن كلا من السائق ومساعده لم يكونا على متن قطار الشحن.

وأضافوا أن القطار زاد سرعته على طول الطريق، وتوقف أخيرا عند منحدر شديد بالقرب من محطة أونتشي باسي للسكك الحديدية في البنجاب.

وذكّرت حادثة القطار الهندي البعض بفيلم هوليود "غير القابل للإيقاف" أو "أنستوبابل"، الذي أنتج عام 2010 ومن بطولة دنزلواشنطن وكريس باين، ويحكي قصة قطار شحن هارب فيما يحاول رجلان اللحاق به وإيقافه.