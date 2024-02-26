تفاصيل نجاة طائرة قطرية من تصادم "وشيك" بأخرى إثيوبية





نجت طائرة قطرية من نوع بوينغ 787 من الاصطدام بأخرى إثيوبية من طراز إيرباص إي 350، عندما كانتا تحلقان، الأحد، فوق خليج عدن بالقرب من الصومال.

وقد أصدرت هيئة الطيران الصومالية بيانا بشأن الحادثة، وقالت إنها باشرت التحقيق في ملابساتها.

وجاء في بيان الهيئة الصومالية أن الطائرتين نجتا من "حادث تصادم وشيك أثناء تحليقهما فوق خليج عدن بالقرب من الصومال".

وأوضح البيان الذي تناولته وسائل إعلام قطرية ويمنية أن الطائرة القطرية كانت تسلك طريق الدوحة - عنتيبي في أوغندا، وكانت تحلق على ارتفاع 38 ألف قدم عند الساعة 12:32 بتوقيت شرق أفريقيا.

وحسب البيان تم إبلاغ الطائرة بشكل خاطئ من المراقبين في مقديشو بالصعود إلى ارتفاع 40 ألف قدم.

وتبين أنه كانت تحلق على نفس الارتفاع وفي نفس المكان طائرة للخطوط الإثيوبية في طريقها من أديس أبابا إلى دبي.

وقال بيان الهيئة الصومالية، "لكن لحسن الحظ، أعطى جهاز "TCAS" (نظام تجنب الاصطدام الجوي) الملحق بالطائرة تحذيرا عاجلا وأخبرنا بوجود الطائرة الأخرى، وكانت الطائرتان على مسافة خطيرة من بعضهما البعض، لكن المعدات المثبتة على الطائرتين أنقذت الموقف".