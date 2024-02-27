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رسالة تحتوي على &quot;مسحوق أبيض&quot; في منزل إبن ترامب الأكبر.. ما القصة؟
رسالة تحتوي على "مسحوق أبيض" في منزل إبن ترامب الأكبر.. ما القصة؟
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رسالة تحتوي على "مسحوق أبيض" في منزل إبن ترامب الأكبر.. ما القصة؟

منوعات

2024-02-27 | 04:39
رسالة تحتوي على "مسحوق أبيض" في منزل إبن ترامب الأكبر.. ما القصة؟
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Aljadeed
رسالة تحتوي على "مسحوق أبيض" في منزل إبن ترامب الأكبر.. ما القصة؟

تجري السلطات الأميركية تحقيقاً بعد أن فتح دونالد ترامب جونيور الاثنين رسالة تحتوي على مسحوق أبيض مجهول في منزله في فلوريدا.

وقال آندي سورابيان، المتحدث باسم ترامب الابن، إن "نتائج اختبار المادة جاءت غير حاسمة بشأن ماهيتها بالضبط، لكن المسؤولين في الموقع لا يعتقدون أنها مميتة".
ودونالد ترامب جونيور هو الابن الأكبر للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يتقاسم المنزل في جوبيتر، فلوريدا، مع خطيبته كيمبرلي جيلفويل.
وأكد مكتب عمدة مقاطعة "بالم بيتش" أنه يساعد في التحقيق، لكنه أحال الأسئلة إلى جهاز الخدمة السرية الأميركي.
ورفضت الخدمة السرية التعليق على التحقيق. 

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