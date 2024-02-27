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بالفيديو - حريق ضخم في مدينة الخليل الفلسطينية يُشاهد من الأردن
بالفيديو - حريق ضخم في مدينة الخليل الفلسطينية يُشاهد من الأردن
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بالفيديو - حريق ضخم في مدينة الخليل الفلسطينية يُشاهد من الأردن

منوعات

2024-02-27 | 15:25
بالفيديو - حريق ضخم في مدينة الخليل الفلسطينية يُشاهد من الأردن
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Aljadeed
بالفيديو - حريق ضخم في مدينة الخليل الفلسطينية يُشاهد من الأردن

قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن الحريق لم تشهد المحافظة له مثيلاً، واصفاً الوضع بالخارج عن السيطرة.

اندلع حريق ضخم مساء  اليوم في مصنع للمواد البلاستيكية بمدينة الخليل الفلسطينية وقد استطاع عدد من الاردنيين في المحافظات الأردنية مشاهدته لضخامته، وفق ما اشارت "العربية.نت".

والحريق الضخم هو الأول من نوعه في الحجم في فلسطين وقد تمكن سكان الأردن من مشاهدته، حيث وثقت عدسات هواتف مواطنين أردنيين مشاهد الحريق الضخم.

وفي السياق قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن الحريق لم تشهد المحافظة له مثيلاً، مضيفاً أن عملية إخماده تفوق الإمكانيات المتوفرة في المحافظة نظراً لأن المواد التي يتم استخدامها في المصنع سريعة الاشتعال، واصفاً الوضع بالخارج عن السيطرة.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني، وقسم إطفائية الخليل، هرعت إلى المكان في محاولة للسيطرة على الحريق الذي وصل إلى مستودعات المواد البلاستيكية والكيمياوية، في ظل المخاوف من انتقال النيران إلى المنازل القريبة.

وناشد أبو سنينة المواطنين ضرورة الابتعاد عن موقع الحريق وإزالة مركباتهم من الطرق المؤدية للموقع.


 
 

وقد وصلت إلى موقع الحريق مركبات من كافة مراكز الإطفاء الخاصة والحكومية، وصهاريج المياه للمساعدة في عملية إخماد النيران.

 

ويعتبر المصنع الذي يقع في منطقة بئر حرم الرامة، شمال مدينة الخليل، بحسب "العربية"، ركناً أساسياً في الاقتصاد الفلسطيني، ويشغل قرابة ألف عامل.

 
 

وقد أعلن جهاز الدفاع المدني توجه طواقم ومركبات من دفاع مدني الخليل وبيت لحم وطواقم إضافية من ضواحي القدس وأريحا وإسناد الوسط إلى موقع الحريق.

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