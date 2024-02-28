بالفيديو - شاب كان عبر البث المباشر على تيك توك لحظة استهداف بلدة صديقين .. هذا ما حصل!

شاب كان عبر البث المباشر على تيك توك لحظة استهداف بلدة صديقين pic.twitter.com/0ZhqlqQGsI
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 28, 2024
شاب كان عبر البث المباشر على تيك توك لحظة استهداف بلدة صديقين pic.twitter.com/0ZhqlqQGsI
يتزايد اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) بين البالغين، ويقول الباحثون إن الهواتف الذكية يمكن أن تكون السبب جزئيًا، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
لطالما شغلت الأطباق الطائرة أو الظواهر الجوية المجهولة تساؤلات كثيرة حول حقيقة وجودها، والكثير يعتبرها مجرد خيال علمي استخدم كثيرا في الأفلام ولا صحة لوجودها.
استأنفت الطائرة رحلاتها بعد العثور على الحيوان نافقاً لكنّ التأخير أثّر على مواعيد رحلات أخرى..