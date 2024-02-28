بالفيديو - شاب كان عبر البث المباشر على تيك توك لحظة استهداف بلدة صديقين .. هذا ما حصل!

يتزايد اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) بين البالغين، ويقول الباحثون إن الهواتف الذكية يمكن أن تكون السبب جزئيًا، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.