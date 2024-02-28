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دخلت موسوعة غينيس... امرأة تُدهش العالم بحجم لسانها الاستثنائي!
دخلت موسوعة غينيس... امرأة تُدهش العالم بحجم لسانها الاستثنائي!
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دخلت موسوعة غينيس... امرأة تُدهش العالم بحجم لسانها الاستثنائي!

منوعات

2024-02-28 | 15:50
دخلت موسوعة غينيس... امرأة تُدهش العالم بحجم لسانها الاستثنائي!
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Aljadeed
دخلت موسوعة غينيس... امرأة تُدهش العالم بحجم لسانها الاستثنائي!

دخلت امرأة من ولاية أوريغون الأميركية موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن حجم لسانها غير المعتاد، الذي بلغ محيطه 13 سنتيمترا.

وقالت جيني دوفاندر، المقيمة في بورتلاند، إنها كانت تقرأ موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2023 مع ابنها عندما رأت أن هناك فئة خاصة بأكبر محيط لسان.

كما أضافت أنها كانت تعرف دائما أن لسانها كبير، ولكنها قررت أن تقيسه في المنزل لاعتقادها بأنها ستكون قادرة على دخول موسوعة غينيس لهذا العام.

وبحسب وكالة "يو بي آي" للأنباء، قد أجرى طبيب أسنان دوفاندر القياس عن طريق لف خيط تنظيف الأسنان حول لسانها، ثم قياس طول الخيط.

وبعد حصولها رسميا على لقب صاحبة أكبر محيط لسان في العام، قالت دوفاندر، إنها فخورة بهذا الإنجاز وبلسانها الذي وصفته بأنه "غير عادي".

ولفتت ساخرة إلى أن: "اللسان عضلة رشيقة فهي الوحيدة التي نستخدمها طوال النهار في التحدث والأكل دون أن تتعب".

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