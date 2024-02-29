دولة تسجل أدنى معدل ولادات منذ عقود .. هذا ما يتعيّن على النساء





بلغ معدل حديثي الولادة في كوريا الجنوبية عام 2023 أدنى مستوى له منذ بدء هذه الإحصاءات سنة 1970، وفق ما أفادت سول ، رغم إنفاق الحكومة مليارات الدولارات لتشجيع الولادات.



وقال ليم يونغ إيل من مكتب التعداد في وكالة الإحصاء الحكومية في تصريح صحافي إن "عدد المواليد الجدد في العام 2023 بلغ 230 ألفا"، أي أقل بنسبة 7.7 في المئة عما كان عليه سنة 2022.



وفي 2023، بلغ معدل المواليد لكل ألف نسمة 4.5 مقابل 4.9 في 2022، بحسب البيانات الأولية.



وأوضح ليم يونغ إيل أن "عدد المواليد الجدد ومعدل المواليد لكل ألف نسمة بلغا أدنى مستوى لهما منذ العام 1970" حين بدأ جمع هذه البيانات.



وللحفاظ على العدد الحالي للسكان (51 مليون شخص)، سيتعيّن على النساء إنجاب 2.1 طفل في المتوسط خلال حياتهن، لكن في 2023، استمر معدل الخصوبة في التراجع ليصل إلى 0.72.