الصين تسعى إلى إرسال أول مواطن للقمر قبل 2030

ونقل التلفزيون عن وكالة الفضاء المأهول الصينية قولها إن بكين ستنسق وتدفع تطوير محطتها الفضائية وتطبيق الاستكشاف المأهول للقمر هذا العام.وقالت وكالة الفضاء الصينية المأهولة إن "منغتشو"، التي تعني "سفينة الأحلام"، والمركبة الفضائية ومركبة الهبوط القمرية "لان يو" ستكونان في مهمة إلى القمر.وكشفت الصين عن اسم مركبتها الفضائية الجديدة التي ستأخذ روادها، المعروفين أيضاً باسم رواد الفضاء في البلاد، في مهمة قمرية متوقعة بحلول نهاية هذا العقد.وقالت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CMSA) في بيان صدر مؤخرا إن المركبة الفضائية "Mengzhou" ومركبة الهبوط القمرية "Lan Yue" ستكونان مهمة الصين إلى القمر.وتهدف الصين إلى هبوط رواد الفضاء على سطح القمر قبل عام 2030.وقالت وكالة الفضاء إنه تم اختيار الأسماء من بين ما يقرب من 2000 طلب من مجتمعات الطيران والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.وأضافت أن كلمة "منغتشو" التي تعني "سفينة الأحلام"، تشير إلى حلم الشعب الصيني الطويل الأمد بالوصول إلى القمر، كما ترمز إلى "فصل جديد في رحلتهم الفضائية".وتعني مركبة الهبوط على سطح القمر "لان يو"، "احتضان القمر"، وهي مستوحاة من قصيدة كتبها الرئيس المؤسس للحزب الشيوعي ماو تسي تونغ، والتي تعرض "جرأة الصين وثقتها في تحقيق استكشاف القمر".وبحسب البيان، تخطط وكالة الفضاء لإنشاء قاعدة بحثية تعمل بكامل طاقتها على القمر بحلول عام 2050 من خلال خطة من ثلاث مراحل.وتشمل المرحلة الأولى ثلاث بعثات استكشافية بحلول عام 2028، تليها خمس بعثات مأهولة بين عامي 2030 و2040 لبناء قاعدة أبحاث قمرية.