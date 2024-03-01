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خدع نحو 259 امرأة بعد اغرائهن على مواقع الزواج.. والشرطة توقفه
خدع نحو 259 امرأة بعد اغرائهن على مواقع الزواج.. والشرطة توقفه
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خدع نحو 259 امرأة بعد اغرائهن على مواقع الزواج.. والشرطة توقفه

منوعات

2024-03-01 | 03:10
خدع نحو 259 امرأة بعد اغرائهن على مواقع الزواج.. والشرطة توقفه
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Aljadeed
خدع نحو 259 امرأة بعد اغرائهن على مواقع الزواج.. والشرطة توقفه

المتهم تظاهر بأنه مسؤول جمارك ومهندس برمجيات

اوقفت شرطة السكك الحديدية في مدينة بنغالور الهندية القبض على رجل خدع نحو 259 امرأة صادقهن على مواقع الزواج ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقد جاء ذلك بعد أن أنشأ المتهم ملفات تعريف مزيفة وأغرى النساء وأولياء أمورهن لدفع المال له، وفق ما أفاد موقع news9live امس.

وبعد أن رفعت إحدى الضحايا شكوى ضد الرجل، بدأت شرطة السكك الحديدية في بنغالور التحقيق في القضية ، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وهو ناريش بوجاري جوسوامي (45 سنة)، من مواليد ولاية راجستان ويعيش في بنغالور منذ 20 عاماً.

وأوضحت الشرطة أن جوسوامي أنشأ ملفات شخصية على الإنترنت باستخدام صور شباب، متضاهراً بأنه مسؤول الجمارك في المطار ومهندس برمجيات.

وأضافت الشرطة أنه استهدف الأرامل والمطلقات، مردفة أنه أرسل رسائل نصية وتحدث إلى النساء في وقت متأخر من الليل واستدرجهن لدفع المال له بعد أن كسب ثقتهن.

وكان المتهم دعا والدي إحدى ضحاياه إلى بنغالورو لمقابلتهما. وأخذ منهما 10 آلاف روبية في محطة سكة الحديد، قائلاً إنه يريد حجز تذكرة لأقاربه ثم هرب.

وفيما كشف مسؤول في شركة DIGP للسكك الحديدية، بنجالورو أن المتهم استخدم بطاقات SIM مفعلة مسبقاً للتحدث مع النساء، ولا تزال التحقيقات جارية في القضية.

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