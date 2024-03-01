جيل الألفية هو "الأغنى في التاريخ" .. التفاصيل على الرابط:





أظهرت دراسة نشرتها "روسيا اليوم" أن جيل الألفية الذي يتعرض للانتقاد بسبب عادات الإنفاق الخاطئ وغير ذلك، في طريقه ليصبح "أغنى جيل في التاريخ".



وتشير الدراسة التي أجرتها وكالة العقارات البريطانية "نايت فرانك"، إلى أن أولئك الذين ولدوا بين عامي 1981 و2000 ينتظرون تحقيق مكاسب غير متوقعة على مدى السنوات العشرين المقبلة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الأصول العقارية التي تراكمت لدى الأجيال التي سبقتهم.



وفي حين أن توزيع الثروة قد يتغير بين مناطق العالم، فإن تغيرا أكبر يحدث بين الأجيال. وقالت "نايت فرانك" في تقريرها السنوي الثامن عشر للثروة، إن هذا التحول سيشهد انتقال أصول بقيمة 90 تريليون دولار بين الأجيال في الولايات المتحدة وحدها، "ما يجعل جيل الألفية الأثرياء "أغنى جيل في التاريخ".



ووجدت الدراسة أن 75% من جيل الألفية يتوقعون زيادة ثرواتهم في عام 2024، مقابل 53% في جيل طفرة المواليد (الجيل الذي ولد بين عامي 1946 و1964)، و56% في الجيل X (1965 إلى 1980) و69% في الجيل الأصغر سنا، المسمى الجيل Z.



وتقول الدراسة إن ارتفاع تكاليف السكن والصعوبات في ملكية المنازل كانت بمثابة عقبات رئيسية أمام هذا الجيل، ما أدى إلى مفاهيم خاطئة حول أولوياتهم المالية وعادات الإنفاق.