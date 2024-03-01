وإليكم أكبر 5 مطارات في العالم:

مطار الملك فهد الدولي (المملكة العربية السعودية)

يقع المطار في الدمام بالمملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحته نحو 300 ميل مربع، وهو أكبر مطار في العالم. بدأت الرحلات التجارية في العمل بالمطار في عام 1999، وفي حين أنه الأكبر من حيث الحجم في المملكة العربية السعودية، فهو ثالث أكبر مطار من حيث عدد الركاب، حيث يستقبل نحو 10 ملايين مسافر سنويًا.

يحتوي المطار على مدرجين وثلاثة مباني للمحطات، أحدهم للموظفين والآخر للركاب العاديين، وواحد للعائلة المالكة السعودية. الوجهة الأكثر ازدحامًا هي من وإلى دبي. تتميز المحطة الرئيسية بمتاجر الهدايا والمطاعم والكافيتريات والبنوك.

مطار دنفر (الولايات المتحدة الأمريكية)

مطار دنفر الدولي، أو "DIA"، يصنف على أنه ثاني أكبر مطار في العالم والأكبر في الولايات المتحدة. تبلغ مساحته أكثر من 33 ألف فدان (53 ميلًا مربعًا) ويتميز بأحد أطول مدارج الطائرات على وجه الأرض، حيث يبلغ طوله 16000 قدم (ثلاثة أميال). ستجد هذا المطار الضخم في دنفر، كولورادو، حيث يعد أكبر جهة توظيف في الولاية ويخدم أكثر من 69 مليون مسافر كل عام، كما ويعد واحدًا من أكثر المطارات ازدحاما في العالم ومركزًا دوليًا، حيث يخدم 25 شركة طيران ويقدم رحلات جوية إلى أكثر من 215 وجهة، ويحتوي على قطار تحت الأرض يربط بين ثلاث ساحات، إلى جانب الأعمال الفنية وإطلالات على جبال روكي والصالات وصالونات التدليك وأكثر من 150 متجرًا ومطعمًا.

مطار دالاس/ فورت وورث (الولايات المتحدة الأمريكية)

يخدم مطار دالاس فورت وورث الدولي (DFW) منطقة شمال تكساس وهو ثالث أكبر مطار في العالم، وهو أيضًا ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في جميع أنحاء العالم وأكبر مركز لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، التي يقع مقرها الرئيسي في المنطقة. تبلغ مساحة "DFW" أكثر من 17 ألف فدان (26 ميلًا مربعًا) وله رمز بريدي خاص به وخدمات طوارئ، ومن هذا المطار يمكنك السفر إلى 260 وجهة من 28 شركة طيران مختلفة. وفي عام 2022، كان هناك أكثر من 73 مليون مسافر يسافرون داخل وخارج هذا المطار. يبدو في الداخل وكأنه مركز تجاري يضم منتجعات صحية وصالات ونوادي أعمال والعديد من المتاجر والمطاعم. يوجد أيضًا فندقين ضمن ملكية المطار.

مطار أورلاندو (الولايات المتحدة الأمريكية)

يقع مطار أورلاندو الدولي على بعد ستة أميال جنوب شرقي وسط مدينة أورلاندو، وهو رابع أكبر مطار في العالم وسابع أكثر المطارات ازدحامًا في الولايات المتحدة. تبلغ مساحة المطار 20 ميلًا مربعًا، أو أكثر من 11 ألف فدان، وهو قاعدة تشغيل للعديد من شركات الطيران، بما في ذلك "JetBlue" و"Southwest" و"Spirit" و"Avelo"، ويضم 44 شركة طيران في المتوسط، هناك 850 رحلة يومية وهناك وسائل راحة وفيرة داخل المطار، بالإضافة لفندق. يوجد خارجه أكثر من 120 متجرًا ومطعمًا، بما في ذلك الوجبات السريعة والطعام الفاخر.

مطار واشنطن دالاس (الولايات المتحدة الأمريكية)

يقع مطار دالاس الدولي على بعد 26 ميلًا إلى الغرب من وسط مدينة واشنطن العاصمة، ويخدم منطقة وسط المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة. وهو خامس أكبر مطار في العالم ورابع أكبر مطار في الولايات المتحدة، حيث تبلغ مساحته 18 ميلًا مربعًا. دالاس هو واحد من ثلاثة مطارات تخدم منطقة واشنطن- بالتيمور، وهو المطار 28 الأكثر ازدحامًا في العالم. يخدم هذا المركز الدولي 60 ألف مسافر يوميًا، وينقلهم إلى أكثر من 139 وجهة. يتميز مطار دالاس بعدد كبير من خيارات تناول الطعام والتسوق، بدءًا من اللحوم المشوية وغرف الطعام وحتى أسواق الذواقة ومتاجر المصممين الفاخرة. توجد أيضًا صالات وغرف تمريض ومناطق مخصصة للحيوانات الأليفة ومناطق لعب للأطفال.