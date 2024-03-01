الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
من أجل نوم مريح... استبدل معجون الأسنان!
من أجل نوم مريح... استبدل معجون الأسنان!
A-
A+

من أجل نوم مريح... استبدل معجون الأسنان!

منوعات

2024-03-01 | 15:51
من أجل نوم مريح... استبدل معجون الأسنان!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
من أجل نوم مريح... استبدل معجون الأسنان!

النوم المريح هو من أهم الأمور التي تؤثر على يوم الإنسان، لذا من الضروري اعتماد الطرق المعروفة طبيا لضمان النوم الهادئ والمريح، ولكن دراسة جديدة كشفت عاملا مؤثرا على جودة النوم، لم يكن معروفا سابقا، وهو معجون الأسنان.

نكهة النعناع في معجون الأسنان من الممكن أن يعطل النوم، لأنه يعمل كمنشط يبقيك في حالة تأهب ويعمل على تحسين ذاكرتك واستجابتك.

وفقا لكريس وينتر، وهو طبيب أسنان متخصص، من موقع Sleep.com، فإن النعناع "يمكن أن يكون له آثار ضارة على نومك، لأنه من المعروف أنه يزيد من الدوبامين". عندما يتم إطلاق الدوبامين في الدماغ، فإنه يعزز اليقظة واليقظة، وهو العكس تمامًا لنيتك قبل النوم، وهو ما يعطل الروتين الهادئ.

بما أن نكهات النعناع الموجودة في معجون الأسنان تحفز الدماغ، فقد تجد صعوبة في النوم، خاصة إذا كنت قد قمت بتنظيف أسنانك قبل النوم مباشرة. يعمل النعناع بطريقة مشابهة تقريبا للضوء الأزرق، وهو ضوء مرئي عالي الطاقة ينبعث من الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون.

يوصي العديد من الخبراء بتجنب استخدام الهاتف قبل النوم، لأن الضوء الأزرق الصادر من جهازك يمر بسهولة عبر عينك ليشير إلى الدماغ أن الوقت قد حان للاستيقاظ. النكهة والرائحة القوية لمعجون الأسنان بالنعناع تفعل شيئا مشابها، لذلك إذا كنت تجد صعوبة في النوم، فقد يكون الوقت قد حان لتبديل معجون أسنانك.

اقرأ ايضا في منوعات

صورة تكشف"احتيال" امرأة طالبت بنحو مليون دولار كتعويضات عن حادث
Play
01:56

صورة تكشف"احتيال" امرأة طالبت بنحو مليون دولار كتعويضات عن حادث

زعمت المرأة أن حادث سيارة في عام 2017 تركها تعاني من "ألم موهن" مما جعلها غير قادرة على رفع الحقائب الثقيلة وأجبرها على البقاء في السرير لأيام عديدة

01:56

صورة تكشف"احتيال" امرأة طالبت بنحو مليون دولار كتعويضات عن حادث

زعمت المرأة أن حادث سيارة في عام 2017 تركها تعاني من "ألم موهن" مما جعلها غير قادرة على رفع الحقائب الثقيلة وأجبرها على البقاء في السرير لأيام عديدة

بالفيديو - عملية انقاذ مذهلة لسائقة علقت كابينة شاحنتها تحت جسر
Play
01:39

بالفيديو - عملية انقاذ مذهلة لسائقة علقت كابينة شاحنتها تحت جسر

عملية الانقاذ استغرقت 45 دقيقة واستخدم فيها الحبال والسلالم

01:39

بالفيديو - عملية انقاذ مذهلة لسائقة علقت كابينة شاحنتها تحت جسر

عملية الانقاذ استغرقت 45 دقيقة واستخدم فيها الحبال والسلالم

أكبر مطار في العالم!
Play
15:10

أكبر مطار في العالم!

​أصبح السفر الجوي جزءًا حيويًا من الاقتصاد العالمي، فهو الوسيلة الأكثر شيوعًا للسفر لمسافات طويلة، لقدرته على نقل المصطافين أو الزوار أو رجال الأعمال أو أفراد القوات المسلحة إلى وجهاتهم بسرعة وأمان أكبر من السكك الحديدية أو الطرق أو الممرات المائية.

15:10

أكبر مطار في العالم!

​أصبح السفر الجوي جزءًا حيويًا من الاقتصاد العالمي، فهو الوسيلة الأكثر شيوعًا للسفر لمسافات طويلة، لقدرته على نقل المصطافين أو الزوار أو رجال الأعمال أو أفراد القوات المسلحة إلى وجهاتهم بسرعة وأمان أكبر من السكك الحديدية أو الطرق أو الممرات المائية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024