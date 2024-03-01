من أجل نوم مريح... استبدل معجون الأسنان!

نكهة النعناع في معجون الأسنان من الممكن أن يعطل النوم، لأنه يعمل كمنشط يبقيك في حالة تأهب ويعمل على تحسين ذاكرتك واستجابتك.

وفقا لكريس وينتر، وهو طبيب أسنان متخصص، من موقع Sleep.com، فإن النعناع "يمكن أن يكون له آثار ضارة على نومك، لأنه من المعروف أنه يزيد من الدوبامين". عندما يتم إطلاق الدوبامين في الدماغ، فإنه يعزز اليقظة واليقظة، وهو العكس تمامًا لنيتك قبل النوم، وهو ما يعطل الروتين الهادئ.

بما أن نكهات النعناع الموجودة في معجون الأسنان تحفز الدماغ، فقد تجد صعوبة في النوم، خاصة إذا كنت قد قمت بتنظيف أسنانك قبل النوم مباشرة. يعمل النعناع بطريقة مشابهة تقريبا للضوء الأزرق، وهو ضوء مرئي عالي الطاقة ينبعث من الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون.

يوصي العديد من الخبراء بتجنب استخدام الهاتف قبل النوم، لأن الضوء الأزرق الصادر من جهازك يمر بسهولة عبر عينك ليشير إلى الدماغ أن الوقت قد حان للاستيقاظ. النكهة والرائحة القوية لمعجون الأسنان بالنعناع تفعل شيئا مشابها، لذلك إذا كنت تجد صعوبة في النوم، فقد يكون الوقت قد حان لتبديل معجون أسنانك.