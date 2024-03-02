بالفيديو - عملية انقاذ مذهلة لسائقة علقت كابينة شاحنتها تحت جسر

تمكن فريق للإسعاف العاجل في الولايات المتحدة الاميركية من إنقاذ سائقة وإخراجها من كابينة شاحنة علقت متدلية بجسر فوق نهر بمدينة Louisville في ولاية كنتاكي بعد أن اصطدمت بحاجز، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين بإدارتي الإطفاء والمرور في المدينة.

ولم تصب السائقة بأذى شديد الضرر، كما لم يتضح كيف تعرضت شاحنتها لحادث جعلها تنحرف أمس ويعلق بعضها أسفل الجسر، ما جعل إنقاذها يبدو مذهلا في فيديو للحظة التي تمكن فيها عمال الإنقاذ من إنزالها من كابينة الشاحنة.

وقد بقيت معلقة أسفل جسر معلق بدوره فوق نهر Ohio الأكبر بين روافد نهر "ميسيسيبي" الشهير.





وأكد رجال إطفاء تحدثوا لوسائل الإعلام، أن سحب السائقة من كابينة الشاحنة، تم باستخدام الحبال والسلالم، في عملية حرجة استغرقت 45 دقيقة، وخلالها "حافظت على تماسكها مثل البطل" بحسب ما قال Brian O'Neill رئيس إدارة الإطفاء بلويزفيل في مؤتمر صحافي، وصف فيه السائقة بأنها كانت هادئة للغاية طوال محنتها، برغم أن كابينة شاحنتها كانت معلقة على ارتفاع 23 مترا عن مياه نهر هادر.