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صورة تكشف&quot;احتيال&quot; امرأة طالبت بنحو مليون دولار كتعويضات عن حادث
صورة تكشف"احتيال" امرأة طالبت بنحو مليون دولار كتعويضات عن حادث
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صورة تكشف"احتيال" امرأة طالبت بنحو مليون دولار كتعويضات عن حادث

منوعات

2024-03-02 | 01:56
صورة تكشف"احتيال" امرأة طالبت بنحو مليون دولار كتعويضات عن حادث
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Aljadeed
صورة تكشف"احتيال" امرأة طالبت بنحو مليون دولار كتعويضات عن حادث

زعمت المرأة أن حادث سيارة في عام 2017 تركها تعاني من "ألم موهن" مما جعلها غير قادرة على رفع الحقائب الثقيلة وأجبرها على البقاء في السرير لأيام عديدة

تسببت مسابقة ترفيهية في كشف "احتيال" امرأة إيرلندية طالبت بتعويضات "حادث سيارة" تعرضت له تقارب مليون دولار.

فقد رفضت محكمة في أيرلندا مطالبة امرأة بتعويض بقيمة 820 ألف دولار، بعد ظهور صورة لها وهي تفوز في مسابقة "رمي شجرة الأعياد".

وزعمت كاميلا غرابسكا البالغة من العمر 36 عاما، أن حادث سيارة في عام 2017 تركها تعاني من "ألم موهن"، مما جعلها غير قادرة على رفع الحقائب الثقيلة، وأجبرها على البقاء في السرير لأيام عديدة، وفقا لما كشفت عنه المحكمة العليا في أيرلندا وأوردته المحكمة الأيرلندية.

وقالت صحيفة  "اندبندت"إن الألم المستمر في ظهرها ورقبتها وعمودها الفقري جعلها غير قادرة على حمل أكياس التسوق أو القيام بالأعمال المنزلية أو اللعب مع طفليها.

ورفعت غرابسكا دعوى قضائية ضد شركة RSA للتأمين على أساس أنها لم تتمكن من العمل لأكثر من 5 سنوات، مطالبة بخسارة الأرباح الماضية والمستقبلية التي بلغت حوالي 542 ألف دولار من إجمالي المبلغ المطلوب من قبلها، والذي يصل إلى 820 ألف دولار، وفقا للصحيفة .

وتم رفض قضيتها عندما أظهرت صورة نُشرت في صحيفة، بعد عام تقريبا من الحادث الذي تعرضت له، فوز غرابسكا في مسابقة رمي شجرة عيد الميلاد.

وظهرت المرأة الإيرلندية في الصورة وهي تقوم برمي شجرة كبيرة وسط حشد من المتسابقين.

وتظهر الصورة الثانية التي نشرتها الصحيفة وهي تبتسم وهي تحمل شهادة مثبتة تعلن فوزها بالبطولة.

وعندما تم استجوابها في المحكمة، قالت غرابسكا إنها لا تزال تشعر بالألم عندما ألقت شجرة عيد الميلاد، وكانت تبتسم في الصور لأنها كانت تحاول “أن تعيش حياة طبيعية”، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت".

لكن القاضية كارمل ستيوارت، التي ترأست القضية، قالت إنه ليس أمامها خيار سوى رفض الادعاء بسبب "الصورة المؤلمة للغاية" لرمي غرابسكا لشجرة عيد الميلاد، والتي كانت "تتعارض" مع الأدلة الطبية المقدمة. وقالت: "أخشى أنني لا أستطيع إلا أن أستنتج أن هذه الادعاءات مبالغ فيها تماما".

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