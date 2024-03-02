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&quot;علقت بالهواء&quot; فيديو يحبس الأنفاس... هكذا أنقذوها
"علقت بالهواء" فيديو يحبس الأنفاس... هكذا أنقذوها
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"علقت بالهواء" فيديو يحبس الأنفاس... هكذا أنقذوها

منوعات

2024-03-02 | 15:43
"علقت بالهواء" فيديو يحبس الأنفاس... هكذا أنقذوها
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Aljadeed
"علقت بالهواء" فيديو يحبس الأنفاس... هكذا أنقذوها

​تمكن فريق للإسعاف العاجل من إنقاذ سائقة وإخراجها من كابينة شاحنة علقت متدلية بجسر فوق نهر بمدينة Louisville في ولاية كنتاكي الأميركية، بعدما اصطدمت بحاجز، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين بإدارتي الإطفاء والمرور في المدينة.

ولم تصب السائقة بأذى شديد الضرر، ولم يتضح كيف تعرضت شاحنتها لحادث، جعلها تنحرف أمس الجمعة، ويعلق بعضها أسفل الجسر، ما جعل إنقاذها يبدو مذهلا في فيديو للحظة التي تمكن فيها عمال الإنقاذ من إنزالها من كابينة الشاحنة، وبعدها تحول الاهتمام إلى كيفية إخراج الشاحنة من موقعها غير المستقر، فهي ما زالت معلقة أسفل جسر معلق بدوره فوق نهر Ohio الأكبر بين روافد نهر "ميسيسيبي" الشهير.

وأكد رجال إطفاء تحدثوا لوسائل الإعلام، أن سحب السائقة من كابينة الشاحنة، تم باستخدام الحبال والسلالم، في عملية حرجة استغرقت 45 دقيقة، وخلالها "حافظت على تماسكها مثل البطل" بحسب ما قال Brian O'Neill رئيس إدارة الإطفاء بلويزفيل في مؤتمر صحافي، وصف فيه السائقة بأنها كانت هادئة للغاية طوال محنتها، برغم أن كابينة شاحنتها كانت معلقة على ارتفاع 23 مترا عن مياه نهر هادر.

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