الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تناوبوا على اغتصاب امرأة لساعتين وأبرحوا زوجها ضربا.. والشرطة تعتقل ثلاثة متهمين
تناوبوا على اغتصاب امرأة لساعتين وأبرحوا زوجها ضربا.. والشرطة تعتقل ثلاثة متهمين
A-
A+

تناوبوا على اغتصاب امرأة لساعتين وأبرحوا زوجها ضربا.. والشرطة تعتقل ثلاثة متهمين

منوعات

2024-03-04 | 02:37
تناوبوا على اغتصاب امرأة لساعتين وأبرحوا زوجها ضربا.. والشرطة تعتقل ثلاثة متهمين
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تناوبوا على اغتصاب امرأة لساعتين وأبرحوا زوجها ضربا.. والشرطة تعتقل ثلاثة متهمين

المرأة الضحية قالت : ""اغتصـ بوني، وتناوبوا على ذلك بينما كان البعض يراقبني، وظلوا هكذا لمدة ساعتين تقريبا".

اعلنت السلطات الهندية اعتقال ثلاثة رجال وتبحث عن أربعة آخرين متهمين بمهاجمة سائحين واغتصاب امرأة بشكل جماعي.

وقال بيتامبر سينغ كيروار، مفتش الشرطة في دومكا بشرق الهند، للصحفيين اول من امس إن الشرطة عثرت على الزوجين، وهما مواطنان إسبان، حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة على جانب الطريق، وكان يبدو أنهما تعرضا للضرب.

وبحسب العربية .نت ، لم يقدم مفتش الشرطة تفاصيل عن الجريمة أو هوية الضحايا، مضيفا أن الشخصين أبلغا السلطات أنهما تعرضا للاعتداء في حادثة شارك فيها سبعة رجال.

وقال الزوجان، اللذان عرفا نفسيهما باسم فيسنتي وفرناندا لقناة أنتينا 3 التلفزيونية الإسبانية، في مقابلة عبر دائرة تلفزيونية، السبت، إن الرجلين اغتصبا فرناندا وضربا فيسنتي بشكل متكرر.

وقال الزوجان إنهما خيما بالقرب من الموقع الذي تعرضا فيه للهجوم لأنهما لم يتمكنا من العثور على فنادق قريبة.

وقالت فرناندا، التي تحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية، في المقابلة "اغتصبوني، وتناوبوا على ذلك بينما كان البعض يراقبني، وظلوا هكذا لمدة ساعتين تقريبا".

وفي مطلع الأسبوع، نشر الزوجان مقطعا مصورا يصف ما حدث على حسابهما المشترك على موقع إنستغرام، حيث نشرا صورا لرحلاتهما حول العالم بالدراجة النارية لما يقرب من 200 ألف متابع. لكن المقطع المصور لم يعد متاحا.

وفي مقطع مصور جديد، شكر فيسنتي وفرناندا، التي ظهرت وكدمات على وجهها، متابعيهما على الدعم.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، الأحد، إنها سترسل موظفين إلى المنطقة وإنها على اتصال بالسلطات، بينما قالت نظيرتها البرازيلية إنها طلبت الاتصال بالمواطنة البرازيلية من خلال سفارتها في نيودلهي وإنها متاحة لتقديم كل مساعدة ممكنة.

وقال مفتش الشرطة في دومكا السبت إن أحد المعتقلين أعطى السلطات أسماء أشخاص آخرين متورطين.

اقرأ ايضا في منوعات

قضية "طالبة العريش" تتفاعل .. توقيف متهمين والنيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة
Play
02:52

قضية "طالبة العريش" تتفاعل .. توقيف متهمين والنيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة

اشار والد الفتاة الراحلة الى انه علم من بعض زملاء ابنته نيرة أن الاخيرة دخلت في خلافات مع زميلة لها هددتها بفضحها بعد أن التقطت لها صورا في الحمام...

02:52

قضية "طالبة العريش" تتفاعل .. توقيف متهمين والنيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة

اشار والد الفتاة الراحلة الى انه علم من بعض زملاء ابنته نيرة أن الاخيرة دخلت في خلافات مع زميلة لها هددتها بفضحها بعد أن التقطت لها صورا في الحمام...

الطائرة الماليزية المفقودة الى الواجهة مجدداً .. أدلة جديدة قد تفك لغزها
Play
02:17

الطائرة الماليزية المفقودة الى الواجهة مجدداً .. أدلة جديدة قد تفك لغزها

الطائرة كان على متنها 239 شخصاً وقد اختفت قبل 10 سنوات

02:17

الطائرة الماليزية المفقودة الى الواجهة مجدداً .. أدلة جديدة قد تفك لغزها

الطائرة كان على متنها 239 شخصاً وقد اختفت قبل 10 سنوات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024